خلال ساعات.. الأمن السعودي يُطيح بشاب مارس “التفحيط” داخل محطة وقود

تمكنت السلطات الأمنية في السعودية من إلقاء القبض على شاب ظهر في فيديو مصور يوثّق لحظة قيادته للسيارة بطريقة جنونية داخل إحدى محطات الوقود في مكة المكرمة.

ونجحت السلطات الأمنية بضبط الشاب بعد ساعات فقط من انتشار مقطع الفيديو وتداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وقالت إمارة مكة المكرمة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، اليوم الثلاثاء، إنه تم القبض على شاب في محافظة “رنية”، ظهر في مقطع متداول عبر شبكات التواصل الاجتماعي.

إمارة #مكة: القبض على شاب في محافظة #رنية ظهر في مقطع متداول عبر شبكات التواصل الاجتماعي يمارس التفحيط داخل إحدى محطات الوقود مُعرِضاً ارواح الناس للخطر. pic.twitter.com/RSdB2m1oJV — إمارة منطقة مكة (@makkahregion) September 25, 2018

وأوضحت الإمارة، أن الشاب كان يمارس التفحيط داخل إحدى محطات الوقود، مُعرِّضًا أرواح الناس للخطر، وفقًا لصحيفة “عاجل” الإلكترونية.