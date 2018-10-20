زواج مسنّين في العقد السابع من العمر في تونس (صور)

تزوّج، اليوم السبت، مسن يبلغ من العمر 79 عامًا، من مُسنّة في نفس عُمره في تونس، وتم عقد القران بحضور وزيرة شؤون المرأة والأسرة والطفولة، نزيهة العبيدي.

وتم إجراء حفل الزواج في مؤسسة لرعاية المسنّين، في ضاحية “قمّرت” شمال العاصمة تونس، حيث يقيم العروسان منذ أكثر من سنتين.

ويُعتبر حفل زواج الشيخ محمد عبّاس على زوجته خرخوطة بن علي، الأوّل في تاريخ هذه المؤسّسة، حسب ما أكّدته الوزيرة نزيهة العبيدي.

وشدّدت الوزارة، على لسان عدد من مسؤوليها، على أنها تكفّلت بكل مستلزمات هذا الزواج، وأن الهدف الأساسي منه توفير العناية والراحة النفسية والعاطفية للمقيمين والمقيمات بمراكز رعاية المسنّين.