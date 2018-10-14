مصري يمنع والده من الزواج بطريقة مرعبة

في محاولة طائشة لمنعه من الزواج بامرأة ثانية، أقدم شاب مصري في العقد الثاني من عمره، على إشعال النيران في محل خاص بذوي السيدة التي ينوي والده الزواج منها، باستخدام زجاجات “المولوتوف“.

وذكر بيان أصدرته وزارة الداخلية المصرية، أن شابًا من محافظة المنيا جنوب القاهرة، أضرم النار في معرض أجهزة كهربائية كبير، مستخدمًا زجاجات “المولوتوف”؛ لرغبة والده في الزواج من شقيقة صاحب المعرض.

وتلقت مديرية أمن المنيا إخطارًا، يفيد ورود بلاغ من “محمود.م”، 32 عامًا، صاحب معرض أجهزة كهربائية، مقيم بقرية أسمو العروس بدير مواس، بقيام مجهولين بحرق المعرض الذي يمتلكه.

وتبين من التحريات الأمنية، قيام “م. ا”، 23 عامًا، يعمل فلاحًا ويقيم بذات الناحية، بارتكاب الواقعة؛ انتقامًا من والده الذي كان ينوي الزواج ثانية من شقيقة صاحب المعرض، وكان يستعد لإتمام إجراءات الزفاف.

ولفت إلى أن إقدام والده على ذلك أثار حفيظته؛ فأقدم على حرق المعرض مستخدمًا الزجاجات الحارقة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لتولي التحقيق.