اتهام مغني الراب التونسي “كادوريم” بالاحتيال والسرقة

اتّهم شخصان مغني الراب التونسي “كادوريم” بالاحتيال وسلبهما مبلغًا ماديًّا هامًا، وخاتمًا من الألماس أثناء تواجده في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ونظرت الدائرة الجناحية الثامنة للمحكمة الابتدائية بتونس في القضية اليوم الجمعة، على ضوء تقرير قدمه وكيل الجمهورية يظهر اتهام الشاكيينِ للمغني باستلام مبلغ يتجاوز 200 ألف دينار تونسي وخاتم من الألماس تتجاوز قيمته المليون دينار، مقابل تسويق منتجات وكالة سياحة وسفر عالمية يمتلكانها، كما أكدا أنّهما تكفّلا بتصوير فيديو كليب لـ” كادوريم “، إلا أنّ هذا الأخير لم يلتزم بالاتفاق الممضي بينهما، وفق تعبيرهما.

كادوريم ينفي

ونفى الفنان التونسي هذه الاتهامات جملة وتفصيلًا، معتبرًا أن الشاكيينِ تعمدا رفع هذه القضية لابتزازه وتشويه سمعته.

وكشف محامي الفنان، منير بن صالحة، في تصريح خاص لـ”إرم نيوز” أنّ كادوريم اتفق مع شركة أجنبية على تمويل تصوير فيديو كليب يجمعه بالمغني العالمي The Game، ومكنته من دفعة قدرها 200 ألف دينار تونسي (حوالي 60 ألف دولار)، إلا أنها نكثت بتعهداتها ولم تسلمه بقية المبلغ المتفق عليه وقدره مليون دينار تونسي، وهو ما جعل الفنان يتكبد خسائر فادحة، وفق تعبيره.

وأضاف بن صالحة: “بدل أن تسارع الشركة إلى تسوية الوضعية، قامت برفع هذه القضية للتملص من العقاب، لكنني لن أتراجع عن الدفاع عن موكلي وحصوله على كافة حقوقه”.

وكشف المحامي أن بحوزة المغني كافة البراهين على سلامة موقفه، مشيرًا إلى أنه طلب إيقاف المحاكمة، باعتبار أن موكله يملك جواز سفر دبلوماسي، كونه سفيرًا عالميًا للنوايا الحسنة من قبل منظمة إمسام، وهو ما يمكنه بالتالي من امتياز الحصانة الدبلوماسية، فضلاً عن أن التهمة الموجهة إليه قد حصلت في دولة الإمارات، وهو ما يتعارض مع القانون التونسي الذي ينص على أنه لا يمكن معاقبة شخص على جرم ارتكبه في دولة أخرى.

وقررت المحكمة تأجيل الحكم في القضية إلى شهر تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.