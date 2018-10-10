فتاة أردنية تحصل على جائزة عالمية (فيديو)

حصلت مهندسة أردنية على جائزة “ستيفي” العالمية للنساء بعد منافسة مع 1500 متقدّم وعلى مستويات الجائزة كافة.

وقالت المهندسةُ هبة شبروق إنها تقدمت كغيرها هذا العام، واجتهدت في أن تكون متقنة لأعمالها الريادية لتستطيع تجاوز كلَّ هذا العدد من المتقدمين من أقطار العالم كافة، وفي مختلف القطاعات، حتى وصلت إلى نهائي الجائزة الذهبية أو الفضية أو البرونزية والتي سيتم منحها خلال حفل كبير قادم.

وأضافت، في حديث لوكالة الأنباء الأردنية “بترا”، أن “جميع المتأهلات الى المراكز الثلاثة الأولى، حصلن على الجائزة ويبقى تحديد المراتب من الأول وحتى الثالث”، مبينة أن جوائز ستيفي هي من أرفع الجوائز التي تُمنح في مجال الأعمال عالميًا، وقد جرى تأسيس الجائزة عام 2002، لتكريم أفضل الممارسات والإنجازات والخدمات والمنتجات، والشركات والرياديين والمحترفين والمبدعين العاملين في مجال الأعمال، وخلق اعتراف وتقدير لإنجازاتهم في جميع أنحاء العالم”.

وأوضحت أن الجائزة تكرّم سيدات الأعمال والتنفيذيات والرياديات والموظفات والشركات، حيث تكون الجائزة الذهبية مغلفة بمعدن الذهب عيار 24 قيراطًا تقديرًا للفائزة بها.

يشار إلى أن أن كلَّ قطاع يحصل على 3 جوائز، وقد استطاعت هبة الحصول على واحدة منها هذا العام.

وتمنح الجائزة، الرائدة في مجال الأعمال على مستوى العالم، في 6 برامج لتكريم المؤسسات غير الحكومية والعاملين المبدعين، وهي جوائز ستيفي لآسيا والمحيط الهادئ، وستيفي الألمانية، وستيفي الأمريكية، والأعمال الدولية، وستيفي للنساء في الأعمال، وستيفي للمبيعات وخدمة العملاء.

المهندسة هبة حاصلة على البكالوريوس في هندسة الاتصالات ثمَّ درجةَ الماجستير من جامعة الأميرة سمية في ريادة الأعمال حتى وصلت إلى درجة خبيرة في تسويق المنتجات، وتمت تسميتها كأردنية وعربية وحيدة سفيرةً للنساء في مؤتمر السفراء من هذا العام 2018 والذي انعقدَ في مدينة دالاس الأمريكية.

وبنت هبة سيرتها الذاتية، فشاركت في تجمع النساء التكنولوجيات العام الماضي، وحققت مع زميلاتها الأربع الأردنيات جائزة أفضل مشروع مجتمعي وأطلقن عليه اسم “عزوة” والذي يُعنى بتمكين الفتيات الأيتام من ضمن 22 دولة أخرى مشاركة على مسرح المقر الرئيس لـ “تويتر”، كما كانت المشاركة العربية الوحيدة في برنامج “Aspire Young Professional 2017 ” والذي انعقد برومانيا، وهي اليوم تشغل منصب الرئيس في “New Horizons Toastmasters club”.