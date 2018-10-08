شجار بين دعاة على الهواء يتسبب في إيقاف برنامج حواري (فيديو)

قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر منع بث برنامج “خط أحمر” على إحدى القنوات الفضائية، لمدة أسبوعين، ومنح القناة مهلة لتقنين وضعها طبقًا للقانون رقم 180 لسنة 2018.

وتضمن القرار أيضًا توجيه إنذار لأربعة برامج أخرى تابعة للقناة، بتوقيع عقوبة منع البث حال استمرار ذات المخالفات الإعلامية.

وأوضح المجلس، في بيان، أن هذا القرار جاء بناءً على توصية لجنة الشكاوى بمخالفة القناة للقانون ولقرار المجلس رقم 45 لسنة 2018، بشأن تنظيم حق تأجير أو منح أو نقل ملكية أو التنازل عن جزء من وقت بث الوسيلة للغير.

يضاف إلى ذلك ما عُرض على القناة من انتهاكات تمثل مخالفات إعلامية جسيمة لميثاق الشرف الإعلامي والمعايير والضوابط الإعلامية، والترويج للشائعات التي تضر بالأمن القومي المصري، والتسليم بما يتم بثه من أكاذيب وشائعات على بعض مواقع التواصل الاجتماعي.

كما اعترض المجلس على استضافة عدد من الدعاة يرتدون الزي الأزهري، وتشابكوا بالأيدي، واعتبر ذلك ينال من هيبة واحترام المؤسسات الدينية، والتشكيك في الذمم المالية لبعض الدعاة ورجال الدين، وإهانة مؤسسات الدولة، ومنها مجلس النواب.

وقبل أيام، نشبت مشادة بين داعيتين مصريين على الهواء مباشرة، في برنامج الإعلامي محمد موسى “خط أحمر” على قناة “ltc”، وتم توجيه الشتائم والألفاظ الخارجة والسباب فيما بينهما، وتطور الأمر لاشتباكات بالأيادي.