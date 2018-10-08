الجيش المصري يعلن مقتل 3 عسكريين و52 مسلحًا في سيناء

أعلنت القوات المسلحة المصرية، اليوم الاثنين، عن مقتل 3 عسكريين بينهم ضابط، و52 مسلحًا ضمن عملية “المجابهة الشاملة” المعلنة تحت عنوان “سيناء 2018”.
وقالت القوات المسلحة في البيان رقم 28 للعملية، إنها نجحت في “القضاء على 26 تكفيريًّا شديدي الخطورة بحوزتهم عدد من البنادق الآلية وكميات ومن الذخائر، وضبط طائرة دون طيار تستخدم فى مراقبة أعمال الجيش بوسط وشمال سيناء”.
وأضاف البيان أن قوات الشرطة المدنيّة “نفذت عمليات نوعية بواسطة عناصر الأمن الوطني (تابع للداخلية) بالعريش أسفرت عن القضاء على 26 تكفيريًّا شديد الخطورة”.
وتابع أنه “نتيجة لتلك الأعمال القتالية والمهام المقدسة قتل ضابط وضابط صف وجندي”.
كما تم ضبط وتدمير 26 عربة، واكتشاف وتدمير عدد من المخابئ والملاجئ والأوكار عثر بداخلها على كميات كبيرة من مادة TNT، وتفجير عدد كبير من العبوات الناسفة.
وعلى صعيد متصل أضاف البيان أنه “تم استهداف 28 عربة أثناء محاولتها اختراق الحدود الغربية (مع ليبيا)، وضبط 2227 فردًا أثناء محاولتهم الهجرة غير الشرعية غربي البلاد، و102 فرد جنوبي البلاد (على الحدود مع السودان)”.
وتشهد مناطق متفرقة في شبه جزيرة سيناء هجمات ضد الجيش والشرطة والمدنيين، تراجعت وتيرتها أخيرًا، تبنت معظمها جماعة “أنصار بيت المقدس” (ولاية سيناء) التي أعلنت مبايعتها لتنظيم “داعش” أواخر 2014.