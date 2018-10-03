بالفيديو.. عالم دين سعودي يدعو النساء لإعانة أزواجهن على التعدد

طالب عضو هيئة كبار العلماء المستشار في الديوان الملكي السعودي، الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد المطلق، الشباب السعودي بتعدد الزوجات لحل مشكلة العنوسة والمطلقات.

ودعا المطلق، اليوم الأربعاء، عبر أثير برنامج فتاوى على القناة السعودية الأولى النساء إلى إعانة أزواجهن على العدل خلال رده على سؤال متصلة قالت “إنه كثر التعدد وقل العدل”.

وجاء في رد المطلق أن “التعدد أحيانًا ضرورة، وأحيانًا جريمة”، موضحًا أنه يكون ضرورة في ظل وجود أعداد من المطلقات والعوانس، متسائلًا: “أين يذهبن؟ ماذا يفعلن؟”.

وأضاف”بعض الناس عنده قدرة على التعدد، وعندنا بناتنا الآن مطلقات وعوانس، أين يذهبن؟!”.

وتابع “لازم نقول للشباب: تزوجوا اثنتين وثلاثًا، لكن اعدلوا”.

وأضاف “الرجل الذي لديه القدرة ويفتح بيتًا ثانيًا ويحسن إلى امرأة أخرى وينوي العدل ويجاهد نفسه عليه؛ هو مأجور”، مشيرًا إلى ما روي عن ابن عباس من قوله “خَيْر هَذِهِ الْأُمَّةِ أَكْثَرُهَا نِسَاءً” يعني النبي صلى الله عليه وسلم ومن يقتدي به، وفق ما نشره موقع “سبق” السعودي.

في المقابل، حذر المطلق من الظلم، وقال “إما أن يتزوج الإنسان امرأة ثانية، ثم إما أنه يعلّق الأولى ويذيقها ألوان العذاب ويهينها؛ فهذا حرام!”.

وذكّر في هذا الصدد بالوعيد الوارد في الحديث: “من كان له امرأتان فمال إلى إحداهما دون الأخرى، جاء يوم القيامة وأحد شقيه مائل”.

وحمّل المطلق بعض النساء مسؤولية فشل أزواجهن في التعدد، وقال: “يحسدن بعضهن بعضًا، ولا نبرئ النساء؛ فهناك حريم لا يعنّ أزواجهن على العدل، وهذا لا يجوز وحرام”.

وتابع “المفروض أن المرأة إذا تزوج عليها زوجها أن تسال الله أن يعطيه من خيرها ويكفيه من شرها، وأن يجعلها خير جارة، وأن تعين زوجها على العدل”.

وأقسم المطلق قائلًا “بعض النساء، والله، ما تعين زوجها على العدل، وتظل تتابعه وتحاصره بالأسئلة، حتى يشعر الزوج بالملل والنفور منها!”.