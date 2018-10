بالفيديو.. عالم دين سعودي يدعو النساء لإعانة أزواجهن على التعدد

View this post on Instagram

@eremnews داعية سعودي بارز ينصح بتعدد الزوجات . . طالب عضو هيئة كبار العلماء المستشار في الديوان الملكي السعودي، الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد المطلق، الشباب بالتعدد لحل مشكلة العنوسة والمطلقات . #إرم نيوز #تفاعل #لايك #لايكات #منوعات #أخبار #السعودية #الامارات #الكويت #البحرين #اليمن #لبنان #العراق #سوريا #السودان #تعدد #زوجة #زواج