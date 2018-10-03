وكالة: السعودية والإمارات والكويت توقع غدًا اتفاقيات “مساعدات اقتصادية” للأردن 

قال وزير المالية الأردني، عزالدين كناكرية، اليوم الأربعاء، إن وزراء مالية دول السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت، سيوقعون، غدًا، في العاصمة الأردنية عمان، مجموعة من الاتفاقيات المتعلقة بمخرجات اجتماع “قمة مكة” الرباعية.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية “بترا” عن كناكرية قوله: إن الاتفاقيات ستشمل تقديم ودائع لدى البنك المركزي وضمانات قروض ومنح مالية.

ومن المقرر أن يرافق وزراء مالية الدول الثلاث، مدراء الصناديق التنموية.

يذكر أن دول السعودية والإمارات والكويت تعهدت خلال “قمة مكة” الرباعية، والتي عقدت في شهر يونيو الماضي، بتقديم حزمة من المساعدات الاقتصادية للأردن، بقيمة تصل إلى 2.5 مليار دولار على مدى خمسة أعوام.

وتتوزع حزمة المساعدات على أربعة بنود، هي وديعة في البنك المركزي الأردني، وضمانات للبنك الدولي لصالح الأردن، ودعم سنوي لميزانية الأردن على مدى 5 سنوات، وتمويل من صناديق التنمية لمشاريع إنمائية.