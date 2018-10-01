شاهد بالصور.. فتاة عربية ترقص على سيارتها في الشارع

أثارت فتاة مصرية جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد جلوسها على سقف سيارتها وقيامها بحركات استعراضية أثناء الزحام الشديد في شارع صلاح سالم بمنطقة مدينة نصر، أحد أشهر الشوارع في العاصمة المصرية القاهرة.

وتداول نشطاء موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، صورًا للفتاة أثناء رقصها على السيارة، مشيرين إلى أن هذا التصرف يعد جديدًا من نوعه على الشارع المصري.

كما ردد نشطاء أن تلك الفتاة قامت بالإشارة بيديها إلى نادي ضباط الحرس الجمهوري، تحية منها للجنود الواقفين أمام النادي، ما أثار استغراب المارين بسياراتهم جانبها.

وسيطرت السخرية من المشهد على التعليقات، فكتب أحدهم: “في صلاح سالم وبيحصل كده؟!!”، وكتب آخر: “شارع صلاح سالم.. البلد اتطورت خالص يا بيلي”.

فيما عبر آخرون عن غضبهم من تصرف الفتاة، خاصة أنها كان ترتدي ملابس قصيرة تكشف عن ساقيها، معتبرين أن هذا المشهد يندرج تحت بند الفعل الفاضح، وكان على إدارة المرور التدخل.

وجاء من بين التعليقات على “فيسبوك”: “يمكن شاربة ولا حاجة شكلها مش طبيعي” و”أمر مؤسف ومحزن جدًا جدًا،،، يمكن شربانة حاجة”.