ملكة جمال الكون تزور القاهرة بعد لبنان

وصلت القاهرة، اليوم الإثنين، ملكة جمال الكون ديمي لي نيل بيترس، تحمل الجنسية الجنوب إفريقية، قادمة من العاصمة اللبنانية بيروت.

وأنهيت إجراءات ملكة جمال الكون عبر الخدمة المميزة بالمطار، بواسطة إحدى شركات السياحة، قادمة من لبنان على متن طائرة مصر للطيران، كما كان في استقبالها بالمطار مندوب من سفارة جنوب إفريقيا بالقاهرة.

كانت جنوب إفريقيا، تمكنت من اقتناص لقب ملكة جمال الكون في نوفمبر 2017، خلال المسابقة التي أقيمت في ولاية لاس فيجاس بالولايات المتحدة الأمريكية، فيما جاءت كولومبيا وصيفة أولى وجامايكا وصيفة ثانية.

وزار مصر خلال الأشهر الماضية العديد من المشاهير، بعدما أصبحت البلاد مقصدًا سياحيًا مميزًا، سواء لنجوم الفن أو الرياضة أو غيرهم، افتتحها نجم منتخب الأرجنتين ليونيل ميسي، مرورًا بالمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، وصولًا للممثل الأمريكي ويل سميث.