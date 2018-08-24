ترامب يهاجم شركات التواصل الاجتماعي ويقول إنها “تخرس الملايين”

شن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هجومًا على شركات التواصل الاجتماعي اليوم الجمعة، قائلًا إنها “تخرس الملايين” فيما وصفه بأنه فعل من أفعال الرقابة.

وقال ترامب “عمالقة التواصل الاجتماعي يخرسون الملايين، لا يمكننا فعل ذلك حتى لو كان هذا يعني استمرار سماعنا أخبارًا كاذبة مثل سي.إن.إن، التي انخفض تقييمها بشكل كبير، على الناس أن تميز بين ما هو حقيقي وما هو كاذب دون رقابة!”.

ولم يذكر ترامب اسم أي من الشركات، لكن شركات “فيسبوك” و”تويتر” و”ألفابت”، حذفت الثلاثاء الماضي، مئات الحسابات المرتبطة بعملية دعاية إيرانية مزعومة، في حين شنت “فيسبوك” حملة ثانية قالت إنها تتعلق بروسيا.