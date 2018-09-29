“اشتياق” مؤسسة رسمية يثير سخرية نشطاء كويتيين

أثار اختراق موقع المؤسسة العامة للرعاية السكنية في الكويت، السخرية بين عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، عقب نشر الحساب تغريدة مثيرة، تضمنت كلمات من أغنية للفنانة نوال الكويتية، اختصرت بعبارة (كل الحكاية اشتقتلك).

وما إن نشرت التغريدة الغريبة حتى تهافتت عليها الانتقادات الساخرة لورودها بموقع رسمي، والتي تم حذفها من قبل الموقع لاحقًا وتوضيح أن ما حدث كان “دخولًا غير مشروع، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية”.

تنويه: تعرض حساب المؤسسة العامة للرعاية السكنية لدخول غير مشروع وكتابة تغريدة تم مسحها فورا، وجاري اتخاذ الاجراءات القانونية. — الإسكان (@pahwgovkw) September 29, 2018

واتخذ النشطاء من الاختراق سببًا للسخرية وسط انتقادات لعمل المؤسسة، والإشارة من خلال التغريدات الساخرة إلى تقصيرها في أعمالها، مع بعض العبارات الطريفة لاختيار هذه الكلمات بالذات التي وصفت بـ”الرومانسية”.

ونسب الإعلامي البارز حمد قلم، الاختراق للإعلامي الشاب علي نجم، الذي يحظى بشعبية واسعة من فئة الشباب، بسبب برامجه التي تتطرق إلى المشاكل العصرية، إذ ذكر “شكله علي نجم مهكر حسابهم”، ليتجاوب معه الإعلامي نجم ممازحًا “وإذا أنت هكرته، أقول لك أي أغنيه بتكتب؟”.

شكله علي نجم مهكر حسابهم pic.twitter.com/YRyRU3nAf6 — مع حمد قلم (@7amadQalam) September 29, 2018

وعلق الناشط الكويتي المعروف “مشاري بويابس” على التغريدة المثيرة قائلًا “وزيرة الإسكان مشتاقه حق منو؟؟؟”، متابعًا “حساب وزارة العدل يغرد عن الريجيم و حساب المؤسسة العامة للرعاية السكنية، ويغرد بأغاني أنا بفهم،،،شنو اللي ماشي صح بالديرة تدرووووون شلون هاكم”.

وزيرة الاسكان مشتاقه حق منو؟؟؟ pic.twitter.com/jo0Z9kbiHm — الليفربولي مشاري بويابس (@mbuyabis) September 29, 2018

وفي حين قال المهندس خالد حمود العتيبي إن “المخترق ذوقه حلو”، طالب المؤسسة باتخاذ إجراءات حاسمة تجاه هذه القضية بقوله “يجب على المؤسسة العامة للرعاية السكنية اتخاذ إجراءات حازمة تجاه المسؤولين عن ادارة حساباتهم بهذا الشكل!!”.

يجب على المؤسسة العامة للرعاية السكنية اتخاذ اجراءات حازمة تجاه المسؤولين عن ادارة حساباتهم بهذا الشكل !! pic.twitter.com/KUJvbqWorM — م. خالد حمود العتيبي (@Eng_khaledhomud) September 29, 2018

ورغم السخرية والاستهزاء من البعض، فقد أبدى عدد آخر من النشطاء إعجابهم باختيار الأغنية التي بثوا بعضًا منها في تغريدات مختلفة، إضافة إلى صور الفنانة نوال الكويتية.