زوج الفنانة نوال الكويتية: أغنية خليجية لفضل شاكر قريبًا جدًا

كشف الملحن مشعل العروج، زوج الفنانة نوال الكويتية، عن تعاونه مع المطرب اللبناني المثير للجدل فضل شاكر.

وكتب العروج عبر حسابه الرسمي في “إنستغرام” إن فضل شاكر يستعد في وقت قريب جدًا؛ لإطلاق أغنية خليجية من ألحانه.

واكتفى فضل شاكر عبر حسابه في موقع “تويتر” بكتابة “بديت أطيب”، وهو عنوان الأغنية الخليجية المنتظرة.

بديت أطيب.. — فضل شاكر (@fadel_chaker) September 19, 2018

وفاجأ “شاكر” جمهوره بعودته للغناء بعد سنوات طويلة قضاها في القتال إلى جانب فصائل إسلامية، وإعلانه اعتزاله الغناء.

وقضت المحكمة العسكرية اللبنانية بسجن شاكر 15 عامًا مع الأشغال الشاقة في 2013، وتجريده من حقوقه المدنية، لمشاركته في اشتباكات أنصار الشيخ أحمد الأسير مع الجيش اللبناني، التي أسفرت عن مصرع 18 جنديًا.

ونفى شاكر التهم المنسوبة له مؤكدًا: “لم أقاتل ولم أقتل يومًا، وهاتوا برهانكم إن كنتم صادقين”، واصفًا القرار بالظالم والمفتري.