رغم فتاوى التحريم.. هيئة كبار العلماء السعودية تحتفي باليوم الوطني للبلاد‎

احتفت هيئة كبار العلماء، أرفع هيئة دينية في السعودية السبت، بذكرى اليوم الوطني للمملكة، والذي يرمز لتاريخ توحيد السعودية بجغرافيتها الحالية قبل أكثر من 80 عامًا، متجاهلةً فتاوى تحريم الاحتفال بالعيد، التي راجت خلال السنوات الماضية.

وقالت الهيئة في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية:”يحل هذا اليوم الوطني والسعودية في ظل قيادتها الحكيمة.. تعيش أمنًا واستقرارًا ورخاء ولُحمة وطنية، وفي ذات الوقت تتقدم بلادنا بخطى واثقة نحو ما تستحق من مكانة..”.

وأضاف البيان أن اليوم الوطني للمملكة “هو يوم تستذكر فيه هذه البلاد المباركة نعمة الله باجتماع الكلمة، ووحدة الصف، تحت راية واحدة رفعها الملك عبد العزيز بن عبدالرحمن، وأسس هذا الوطن الشامخ في ظلالها..”.

وكان الاحتفال باليوم الوطني في الماضي محط جدل بين السعوديين المنقسمين تبعًا لانقسام رجال الدين، بين محرّم للمناسبة وبين مبيح لها، قبل أن تنخرط المملكة في سياسة تحديثية خلال السنوات الماضية شملت مختلف جوانب الحياة.