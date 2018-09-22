ردًا على منتقدي الاحتفال باليوم الوطني السعودي.. باحث أنثروبولوجي يكشف علاقة الصحابة بوطنهم

كشف باحث أنثروبولوجي سعودي معروف عن علاقة حميمة ربطت صحابة الرسول محمد عليه الصلاة والسلام بمفهوم الوطن، في وقت تستعد فيه الرياض لإحياء فعاليات حاشدة احتفالًا بذكرى اليوم الوطني للمملكة.

وقال عيد اليحيى، وهو باحث سعودي في تاريخ الجزيرة العربية الحضاري والإنساني: إن الصحابة قبل نحو 14 قرنًا كانوا يبكون من شدة انتمائهم وحبهم لوطنهم، مستشهدًا بأبيات شعر وسرد تاريخي لدعم نقله عبر العصور.

ونشر اليحيى، الذي يعرفه جمهور واسع من خلال برنامجه التلفزيوني الشهير “على خطى العرب” الذي تبثه قناة “العربية”، مقطع فيديو من إعداده يروي فيه حادثة لأحد الصحابة، وهو بلال بن رباح، أشهر مؤذني الدعوة الإسلامية، يردد فيها أبيات شعر شوقًا لمكة المكرمة بعد أن غادرها إلى المدينة المنورة.

وأضاف اليحيى أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما علم بشوق بلال وحنينه لمكة، بكى ودعا الله أن يحبب إليه ولصاحبته المدينة المنورة؛ ليتجاوزوا شوقهم لموطنهم الأصلي الذي نشأوا فيه في مكة المكرمة.

وقال اليحيى، في معرض حديثه: إن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يقل “وطن وثن”، وهي عبارة شهيرة يرددها معارضو الاحتفال باليوم الوطني للمملكة، والذين يستندون لتفسيرات وآراء لعلماء دين سعوديين ما لبثت المملكة أن تراجعت عن تبني تفسيراتهم المحافظة تلك.

وتنظم السعودية، يوم غدٍ الأحد، الذي يصادف ذكرى اليوم الوطني، يوم توحيد أراضي السعودية بجغرافيتها الحالية قبل 88 عامًا، احتفالات حاشدة تعد الأضخم في تاريخ البلاد، التي تتجه نحو مزيد من الانفتاح الثقافي والاجتماعي على العالم.

وخبت أصوات المعارضين للاحتفال باليوم الوطني في البلاد، مع إعلان الرياض رسميًا تراجعها عن تطبيق التفسيرات ‏‏‏‏‏‏‏الدينية المحافظة التي ظلت سائدة لنحو أربعة عقود وعُرفت باسم “فترة الصحوة الدينية”، ونظمت في الأعوام القليلة الماضية احتفالات كبيرة باليوم الوطني لم تكن تستقطب الاهتمام والتفاعل في الماضي.