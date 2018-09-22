اليوم الوطني السعودي.. شبان يؤدون “العرضة” في قاع البحر (فيديو)

احتفل عدد من الشبان السعوديين باليوم الوطني للمملكة العربية السعودية، بطريقة مبتكرة تعد الأولى من نوعها في المملكة الخليجية.

الاحتفال الفريد من نوعه تمثل في النزول إلى قاع البحر وتنفيذ “العرضة السعودية” رافعين علم المملكة، وقد برزت خلفهم لوحة كبيرة عليها صورة الملك المؤسس عبد العزيز آل سعود.

وظهر في مقطع الفيديو الشبان وقد ارتدوا الزي السعودي الرسمي حاملين السيوف، بالإضافة إلى الأجهزة التي تساعدهم على البقاء تحت الماء لفترة طويلة، مثل النظارات الخاصة والأوكسجين.

و”العرضة“، هي عبارة عن فلكلور شعبي تراثي سعودي، لها عدة أشكال، من أبرزها العرضة النجدية.

وتحتفل المملكة العربية السعودية باليوم الوطني لتوحيد المملكة في 23 أيلول/ سبتمبر من كل عام.

ويعود هذا التاريخ إلى المرسوم الملكي الذي أصدره الملك عبد العزيز ويقضي بتحويل اسم الدولة من “مملكة الحجاز ونجد وملحقاتها” إلى المملكة العربية السعودية، ابتداءً من يوم 23 أيلول/ سبتمبر عام 1932م.