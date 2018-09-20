لهذا السبب.. محكمة سعودية تلزم مواطنًا باستخراج جواز سفر لابنته

ألزمت محكمة الأحوال الشخصية في مدينة جدة، سعوديًا باستخراج جواز سفر لابنته لتمكينها من مواصلة الدراسة في الخارج، وفق ما أوردته صحيفة عكاظ.

وكانت مواطنة سعودية، قد رفعت دعوى ضد والدها، أفادت فيها بأنها تبلغ من العمر 24 عامًا، وتسكن مع والدتها منذ 10 سنوات، ولم تر والدها منذ ست سنوات.

وأضافت، أنها تدرس في جامعة تخصص توظيف دولي، وتستوجب طبيعة دراستها السفر إلى خارج البلاد لاستكمالها، وأن والدها يقف حائلًا دون تحقيق رغبتها ويرفض استخراج جواز سفر لها، مطالبة في دعواها المعززة بالبينات برفع ولاية والدها عنها.

وجلبت المحكمة المدعى عليه بالقوة الجبرية، بعد أن امتنع عن المثول أمامها ورفض إرسال من ينوب عنه رغم تبليغه بالحضور.

وبمواجهته بالدعوى أنكر الأب ما جاء فيها، وأفاد للمحكمة بأنه وعد ابنته باستخراج جواز سفر لها، وليس هناك ما يمنعه من ذلك، وبناءً عليه، ألزمت المحكمة المدعى عليه باستخراج جواز السفر للمدعية.