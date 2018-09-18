احتراق فندق في جدة السعودية وإخلاء 91 حالة (صور)

أعلن الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة في المملكة العربية السعودية إصابة 23 شخصًا بحالات اختناق نتيجة حريق، اندلع أمس الاثنين في فندق “العطاس” المكون من 8 أدوار بحي الكندرة في محافظة جدة.

وقال الدفاع المدني في حسابه بتويتر: “أخمد مدني #جدة حريقًا اندلع في فندق العطاس المكون من ثمانية أدوار، وقد أخلى 91 حالة بالإضافة إلى الكادر التشغيلي”.

وأضاف: “قام الدفاع المدني بعمل منطقة فرز طبي لمعالجة حالات الإصابات التي بلغت 23 حالة اختناق بسيط تمت معالجتها في الموقع عن طريق الهلال الأحمر”.

واستبق الحساب ذلك بالإفادة بأن فرق الدفاع المدني تباشر حريقًا في الدور الثاني بفندق العطاس تمت السيطرة على الحريق، وتعمل فرق الإنقاذ على إخلاء الأدوار العلوية من السكان.

فيما لم يتم الكشف عن أسباب اندلاع الحريق حتى اللحظة.