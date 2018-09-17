تسريب مقطع لرقص الإعلامية السعودية لجين عمران في عرس خاص يثير غضبها (فيديو)

أثار تسريب مقطع فيديو تظهر فيه الإعلامية السعودية المعروفة، لجين عمران، وهي ترقص في حفل زفاف خاص في العاصمة السعودية الرياض، غضبها بعد التداول اللافت الذي حظي به الفيديو والانقسام حوله بين المدونين.

وبدأت القصة عندما تداول مدونون في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لعمران وهي ترقص على أنغام أغنية مصرية في صالة أفراح نسائية، وسط انقسام بين معجب برقص الشابة وبين منتقد لنشر الفيديو.

واجتاح الفيديو عدداً من مواقع التواصل الاجتماعي، لاسيما “تويتر” الأكثر استخداماً من قبل السعوديين الذين لفت انتباههم ظهور مواطنتهم في مشهد غير معتاد بالنظر للخصوصية التي تحاط بحفلات الأعراس في السعودية، حيث يمنع التصوير في قاعة النساء المفصولة عن قاعة الرجال.

لجين عمران???????? pic.twitter.com/W0h4C7B3i8 — ناصر بن محمد القحطاني ???????? (@NASSER333232) September 17, 2018

سبحان الله لجين عمران تتحسب على الي نشروا الڤيديوز وهي ترقص بالعرس كأنها مارح تدري انه هذا الي بيصير ???? يعني ترقصين والنَّاس تصورك وانتي عارفه انهم يصورون تتوقعين يخلون الڤيديوز ذكرى عندهم؟؟؟ — Reem Almasoud. (@reemalmsoud) September 17, 2018

@Lojain_omran

بعض الناس الفاضية التي ليس لها شغلة الا تتبع عورات الناس

والتشهير بهم،، والسعادة بارسالها لأصدقائه وتداولها وكأنه قام باختراع جديد او بعمل مفيد… هؤلاء الناس لا يتعظوا حتى يبليهم الله في فضيحة.. ماذا عن ذويهم؟!!

ألم تفكروا بهم؟

ستر الله على المسلمين والمسلمات .. — لطيفہ بنت عبدآلعزيز???????? (@Latifa_3iz) September 17, 2018

ودخلت عمران على خط التداول اللافت للفيديو والانقسام حوله، وردت على كثير من متابعيها الذين تساءلوا عن حقيقة كونها هي من تظهر فيه، وما إذا كان التصوير قد تم بعلمها.

وقالت عمران في سلسلة ردود عبر حسابها في موقع “تويتر” إن رقصت في الحفلة بعد أن أبلغها أصحاب العرس بمنع التصوير، لتفاجئ بالمقطع المتداول على حد قولها.، ولتصف من قامت بالتصوير بـ “الوقحة”.

ودعت عمران التي بدت غاضبة جدا من نشر الفيديو، إلى منع إدخال الهواتف النقالة إلى صالات الأعراس النسائية لتجنب تكرار هكذا مواقف.

الله يسلمك شكرا

..

و بخصوص إلي صوروني داخل عرس الحريم من غير علمي و أخترقوا خصوصيتي و خصوصية أهل العرس ما راح أقول الله يسامحهم ???? لأن ما يستحقون!!! لكن بقول حسبي الله .. حسبي الله .. حسبي الله و نعم الوكيل فيهم و ما هم محللين ليوم الدين https://t.co/8KTMFp2fsP — لجين عمران ???? (@Lojain_omran) September 17, 2018

الحمدلله مو مهتمة لكلام ناس تنتظر الزلة

..

لأن ما عملت شي خارج إيطار طقوسنا الخاصة في أعراسنا بالسعودية

..

كل البنات و السيدات يرقصون براحتهم كونه عرس نسائي ما فيه رجال

..

لكن الي أزعجني ان اهل العرس كذا مرة بالمايكرفون نبهوا ان التصوير ممنوع و مع ذلك صوروا!!!!

والله عييييب https://t.co/b8eN1ZbOBZ — لجين عمران ???? (@Lojain_omran) September 17, 2018

انا ما أتكلم فقط عن حساب وعد

لأن وعد سلمت وحده التصوير و صورت كل شي على المسرح من غير ما ترجع لوعد و دون علمي

..

و لما عرفت مباشرة طلبنا من وعد تحذفه

و ما قصرت حذفته على طول

..

لكن في ناس ثانية من المعازيم صوروا و نشروا متعمدين الإساءة هذول أتحسب عليهم كل يوم و ما راح أحللهم https://t.co/tVbq88hs37 — لجين عمران ???? (@Lojain_omran) September 17, 2018

شكرا عزيزي مهند

و مع الأسف

في ظل إستهتار بعض المعازيم و عدم إحترامهم لخصوصية المناسبة كونها نسائية

يدفعهم هالشي إلى إستباحة التصرف بشكل وقح و غير مسؤول

..

لذلك أنا مع منع الجوالات عند دخول عرس نسائي

و إسترجاعه وقت المغادرة

كما يحصل في غالبية المناسبات النسائية الخاصة https://t.co/GD1Uz2cJTW — لجين عمران ???? (@Lojain_omran) September 17, 2018

شكرا حبيبتي ما عليك زود???????????? بس سواء كان رقص عادي جدا كما ذكرتي أو حتى رقص شرقي يظل شيء خاص في مناسبة خاصة و الأهم ( نسائية )

..

و الضجة في ناس تنتظرها بفارغ الصبر من زمااان و هذي فرصة بالنسبة لهم

..

شكرا لمرورك https://t.co/RxfI8zapY3 — لجين عمران ???? (@Lojain_omran) September 17, 2018

بكل بساطة حبيبتي لأن أهل العرس قالوا بالمايكرفون ممنوع التصوير فأخذت راحتي على الآخر

..

و الأهم إني لما رقصت تحاشيت النظر للمعازيم و نظراتهم لي

لأنها تحرجني كثير بالذات ان غالبيتهم ما أعرفهم!!

لذلك ما كنت أعرف إن في وحده وقاحتها سمحت لها تصور https://t.co/UnwsYP2FXh — لجين عمران ???? (@Lojain_omran) September 17, 2018

هذا الي حصل معاي اليوم بالضبط حبيبتي

..

صديقة لي في الرياض ما كانت حاضرة الزواج و لا حتى معزومة !!!

أرسلت مقطع لي غير إلي مع الفنانة وعد تقول لي :- خلي بالك في أحد صورك و مرسول على قروب البنات

هنا و من النوادر جدا فقدت أعصابي ????????????

و تحسبت من قلب https://t.co/uCVqe40yLs — لجين عمران ???? (@Lojain_omran) September 17, 2018

هي شخصية مجهولة موجودة بين المعازيم ما أعرفها!!!

و متأكدة إن هدفها الإساءة لي بنشر و ارسال المقطع كل مكان و إنها تراقب حاليا من بعيد ردة الفعل و ما راح تكشف عن حالها عشان ما ارفع عليها قضية بس أقول لها حسبي الله ونعم الوكيل كل يوم و ما أحللك و لا أسامحك https://t.co/MTsyu1MRVT — لجين عمران ???? (@Lojain_omran) September 17, 2018

وتمتلك لجين عمران، مسيرة إعلامية تمتد على مدى 15 عامًا، بدأتها في قناة البحرين الفضائية، قبل أن تنتقل إلى “روتانا” ومنها إلى “أم بي سي” التي عرفها جمهور عريض هناك من خلال برنامج الصباح الشهير في القناة (صباح الخير يا عرب)، قبل أن تغادر البرنامج والقناة أيضاً، ويقتصر نشاطها على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي التي تحظى فيها بمتابعة مليونية توفر لها دخلاً من نشر الإعلانات.