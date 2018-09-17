تسريب مقطع لرقص الإعلامية السعودية لجين عمران في عرس خاص يثير غضبها (فيديو)

تسريب مقطع لرقص الإعلامية السعودية لجين عمران في عرس خاص يثير غضبها (فيديو)

#إرم_نيوز

المصدر: قحطان العبوش- إرم نيوز

أثار تسريب مقطع فيديو تظهر فيه الإعلامية السعودية المعروفة، لجين عمران، وهي ترقص في حفل زفاف خاص في العاصمة السعودية الرياض، غضبها بعد التداول اللافت الذي حظي به الفيديو والانقسام حوله بين المدونين.

وبدأت القصة عندما تداول مدونون في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لعمران وهي ترقص على أنغام أغنية مصرية في صالة أفراح نسائية، وسط انقسام بين معجب برقص الشابة وبين منتقد لنشر الفيديو.

واجتاح الفيديو عدداً من مواقع التواصل الاجتماعي، لاسيما “تويتر” الأكثر استخداماً من قبل السعوديين الذين لفت انتباههم ظهور مواطنتهم في مشهد غير معتاد بالنظر للخصوصية التي تحاط بحفلات الأعراس في السعودية، حيث يمنع التصوير في قاعة النساء المفصولة عن قاعة الرجال.

ودخلت عمران على خط التداول اللافت للفيديو والانقسام حوله، وردت على كثير من متابعيها الذين تساءلوا عن حقيقة كونها هي من تظهر فيه، وما إذا كان التصوير قد تم بعلمها.

وقالت عمران في سلسلة ردود عبر حسابها في موقع “تويتر” إن رقصت في الحفلة بعد أن أبلغها أصحاب العرس بمنع التصوير، لتفاجئ بالمقطع المتداول على حد قولها.، ولتصف من قامت بالتصوير بـ “الوقحة”.

ودعت عمران التي بدت غاضبة جدا من نشر الفيديو، إلى منع إدخال الهواتف النقالة إلى صالات الأعراس النسائية لتجنب تكرار هكذا مواقف.

وتمتلك لجين عمران، مسيرة إعلامية تمتد على مدى 15 عامًا، بدأتها في قناة البحرين الفضائية، قبل أن تنتقل إلى “روتانا” ومنها إلى “أم بي سي” التي عرفها جمهور عريض هناك من خلال برنامج الصباح الشهير في القناة (صباح الخير يا عرب)، قبل أن تغادر البرنامج والقناة أيضاً، ويقتصر نشاطها على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي التي تحظى فيها بمتابعة مليونية توفر لها دخلاً من نشر الإعلانات.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظاتdesk (at) eremnews.com
تاريخ النشر
تاريخ التحديث
الوسومات :
اترك تعليقاً
قائمة القراءة