أبرار الكويتية تكشف حيل ومكائد الخادمات للسيطرة على الرجال (فيديو)

كشفت الفنانة أبرار الكويتية عن الحيل والمكائد المتبعة من قبل الخادمات في استخدام السحر والشعوذة للسيطرة على الرجال وإيذاء العائلات اللاتي يعملن لديها وذلك في فيديو نشرته عبر حسابها على تطبيق “سناب شات”.

وقالت أبرار إنها “استعانت بأكثر من خادمة من جنسيات مختلفة، ذاقت معهن ألوان العذاب، لدرجة أن إحدى هؤلاء الخادمات كانت تضمر لها الشر من خلال استخدام السحر الأسود، لإيذائها هي وابنتها”.

وسردت أبرار حوارًا جرى بينها وبين خادمة تحمل الجنسية الفلبينية حول كيفية حفاظ المرأة على زوجها، حيث كشفت الخادمة عن استخدامها للسحر بمواد نجسة للحفاظ على صديقها الذي يحمل جنسية أجنبية ولتنفيذ كل ما تطلبه منه.

وأضافت الفنانة الكويتية أن هذه الخادمة كانت سريلانكية، وعندما فتشت غرفتها وجدت بين أغراضها ورقًا غريبًا عليه كتابات باللغة العربية، وبعض ملابسها القديمة وصورة قامت بسرقتها؛ ما يؤكد استنخدامها السحر ضدها، إلى جانب سرقتها لبعض أغراضها الشخصية.

وتحدثت أبرار عن استعانتها بخادمة أخرى من إندونيسيا، ولكنها صدمت عندما وجدتها تضرب ابنتها من وراء ظهرها، وتأكدت من ذلك بعد أن لاحظت أن ابنتها تصرخ فجأة دون سبب واضح، فقررت طردها.

كما روت قصة خادمة من دولة بنغلادش كانت تقوم بخدمة جدتها، إذ كانت تضع حشرات وحيوانات ميتة في مياه الشرب من أجل إيذائهم، فقررت أبرار تركيب كاميرات لمراقبة خادمتها الحالية.