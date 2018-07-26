أنباء عن توجه غينيا لمنع سفر الخادمات إلى الكويت

أوردت وسائل إعلام محلية في الكويت، معلومات عن توجه غيني لمنع الخادمات من السفر إلى الكويت.

وبحسب المعلومات الواردة، تأتي الخطوة بعد أن تعرضت خادمة غينية لكسور في جسدها؛ عقب قفزها من الطابق الرابع؛ بسبب محاولتها الفرار من كفيلها وحرمانها من الأكل.

ولم يتسن لموقع “إرم نيوز” التثبت من صحة المعلومات الواردة، خاصة في غياب تصريحات رسمية بشأنها إلى حد اللحظة.

وكانت أزمة مشابهة وقعت بين الكويت والفلبين، قبل أشهر؛ على خلفية العثور على خادمة فلبينية مقتولة في ثلاجة داخل منزل.

وأدت الحادثة إلى توتر العلاقات بين البلدين وإعلان رئيس الفلبين حظر إرسال العمالة للكويت، مؤقتًا، فيما انتهت الأزمة بعد توصل كلا البلدين إلى اتفاق وقوانين عمل جديدة أقرتها الكويت؛ لحفظ حقوق العاملات الفلبينيات.