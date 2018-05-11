بالفيديو.. أبرار الكويتية: “تزوجت 4 مرات وتطلقت لأني مغرية”

ردت الفنانة الكويتية أبرار على من انتقدوها بقولهم إنها لو كانت ذات سلوك جيد لما تزوجت أكثر من مرة وتطلقت.

وقالت أبرار، إنها لو لم تكن امرأة مرغوبة لما كانت في الأصل تزوجت 4 مرات وتطلقت، مبينة أنها لا تخجل من كلمة “مطلقة” على غرار العديد من النساء في المجتمع، مؤكدة أن المرأة المطلقة حرة نفسها.

وعلقت عبر صفحتها الرسمية في “سناب شات”: “انت لو زينة ما كان تجوزك ثالث ورابع، بس انا لو مو مرغوبة ما كان تجوزت اكثر من مرة، لو مو مرغوبة كان للحين قاعدة حاطه إيدي عخدي، عفكرة مجنونة مجنونة اللي تستحي تقول مطلقة، وايد يدشون علي يقلولي أبرار نحن مطلقات يعيبون علينا، يقلولنا انتوا مطلقات، اقلهم المطلقة ليها كرامة، ما عندها ريال يخونها، وماعندها اهل يكدونها، انت عايشة براحة”.