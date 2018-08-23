بعد رفيف الياسري.. وفاة خبيرة التجميل العراقية رشا الحسن

أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الخميس، وفاة خبيرة التجميل رشا الحسن، في ظروف غامضة وسط العاصمة بغداد، في حالة هي الثانية خلال أسبوع، بعد وفاة خبيرة التجميل رفيف الياسري، الخميس الماضي.

وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر، في تصريحات صحفية: “إن رشا الحسن صاحبة مركز تجميل في بغداد توفيت اليوم في مستشفى الشيخ زايد، دون معرفة أسباب الوفاة”.

وأضاف البدر أن قوة أمنية نقلت الجثة إلى الطب العدلي، لإجراء التحقيقات اللازمة.

وهذه هي حالة الوفاة الثانية التي تحصل خلال أسبوع بين العاملات ومديرات مراكز التجميل، حيث توفيت خبيرة التجميل العراقية رفيف الياسري، الخميس الماضي، في ظروف وُصفت بالغامضة.

وكشفت وزارة الداخلية العراقية، اليوم الخميس، عن سبب وفاة الياسري، مؤكدةً أنها تناولت جرعة دوائية كانت لها تأثيرات سلبية على سلامتها وأودت بحياتها.