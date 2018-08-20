لحظة دفن الدكتورة رفيف الياسري في النجف (فيديو)

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لمراسم دفن الدكتورة رفيف الياسري في مقبرة وادي السلام في النجف.

وكانت خبيرة التجميل العراقية قد توفيت مساء يوم الخميس، قبل نقلها لأحد مستشفيات العاصمة بغداد.

وسيصدر تقرير الطب العدلي، خلال حوالي 10 أيام، لشرح أسباب الوفاة، التي لا تزال مجهولةً حتى الساعة، لاسيّما وأنّ الياسري صاحبة شهرة واسعة محليًا وعربيًا.

وتدير الياسري (33 عامًا) مركز تجميل يحمل اسم “باربي” ولديها مئات آلاف المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي، كما عرفت بتقديم العلاج التجميلي للمرضى ذوي الدخل المحدود مجانًا.

يذكر أن رفيف الياسري (مواليد 1985)، دكتورة تجميل معروفة على المستوى المحلي والدولي، ومقدمة برامج عراقية متخصصة بالشؤون الطبية التي تخص المرأة، وقد تم تعيينها مؤخرًا سفيرة للنوايا الحسنة من قبل المنظمة الفرنسية لحقوق الإنسان والسلام.