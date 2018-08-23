التحالف الدولي: أبوبكر البغدادي غير مؤثر وتعليقاته لا تعنينا

قال المتحدث باسم التحالف الدولي لمحاربة داعش، شون راين، الخميس، إن شخصية زعيم التنظيم أبو بكر البغدادي لم تعد مؤثرة، وإن التحالف غير معني بأي تعليقات تصدر عنه.

وصرح راين، خلال حوار أجراه عبر الهاتف مع صحفيين: “البغدادي كان شخصًا مكروهًا جدًا، لكنه بات الآن عديم الجدوى وغير فعّال، لذلك نحن غير معنيين بأي تعليقات تصدر عن قيادة تنظيم داعش”، وفق فرانس برس.

وأضاف: “لدينا مهمة وهي هزيمة داعش في وادي الفرات الأدنى وهذا ما سنقوم به”، مشيرًا إلى أن التحالف وقوات سوريا الديمقراطية يضعون الخطط المناسبة استعدادًا “للمعركة الأخيرة”.

وأفاد المتحدث بأن “التنظيم بات يستخدم آخر مقاتليه، لذلك سيحاولون أن يتخذوا موقفًا صارمًا يبحثون عن هجمات استعراضية تظهرهم مؤثرين، في وقت أنهم تقريبًا هزموا عسكريًا، باستثناء المنطقة التي نحن على وشك دخولها”.