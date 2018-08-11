النرويج تخطط لتوزيع الهيروين على المدمنين بحلول 2020

كشفت حكومة النرويج عن خطة صادمة تتضمن توزيع الهيروين مجانًا على مدمنيها لتحسين نوعية حياتهم، ومن المقرر أن يبدأ البرنامج التجريبي في عام 2020 وسيشمل 400 مدمن.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، على الرغم من إثارة القرار للجدل، إلا أن مؤيدي هذا البرنامج، الذي يُطبق في أماكن أخرى في الدول الاسكندنافية، يقولون إنه يقلل معدلات الوفيات والجريمة.

من جانبه، قال وزير الصحة النرويجي بينتي هوي: “نأمل أن يوفر هذا الحل نوعية حياة أفضل لبعض المدمنين الذين لا نستطيع مساعدتهم بطرق أخرى، ولا يستفيدون من البرامج الحالية بما فيه الكفاية”.

وستضع الوزارة النرويجية للصحة والشؤون الاجتماعية خطة لتحديد المرضى الذين سيستفيدون من مثل هذا البرنامج.

وحتى الآن لم تحدد الحكومة تفاصيل المخطط الذي لا يزال قيد التطوير، ولم تتضح بعد كمية الهيروين التي ستوزعها العيادات، ولكن من المعروف أن البرامج المشابهة تتضمن توزيع وصفات طبية مختلفة بحسب مدى الإدمان.

ويأتي هذا على خلفية امتلاك النرويج لأحد أعلى معدلات تعاطي جرعات زائدة في أوروبا، حيث وصل عدد الوفيات نتيجتها 81 شخصًا لكل مليون في عام 2015.