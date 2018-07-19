مؤسس فيسبوك: أستحق الإقالة بسبب هذا الخطأ‎

أعلن مؤسس فيسبوك ومديره التنفيذي، مارك زوكربيرغ، أن الموقع الأزرق أخطأ بشكل بالغ في التعامل مع بيانات المستخدمين، وظهر ذلك جليًا في أزمة شركة كامبريدج أناليتكا، موضحًا أن المذنب الرئيسي هو نفسه زوكربرغ، وذلك في حواره مع موقع ريكود التقني.

وأشار زوكربيرغ، وفقًا لما أورده موقع “سلاشدوت التقني”، إلى أنه كتب خوارزمية التعامل مع بيانات مستخدميه في توجيه الدعاية والحملات الإعلانية الموجهة، وبالتالي فإنه إذا كان هناك من يستحق الجزاء أو الإقالة بسبب هذا الخطأ فسيكون هو نفسه.

وتطرق مؤسس فيسبوك، خلال الحوار، إلى مسألة حجب بعض الصفحات والمواقع الإخبارية والمنصات الإعلامية من الوجود على متن شبكته الاجتماعية، حيث أوضح أن الشبكة مفتوحة لأي كيان مهما كانت أفكاره، ولكن الشبكة لن تتهاون أبدًا في حذف أي محتوى يحرض على العنف أو يروج للشائعات، ولكن الكيان نفسه سيظل موجودًا ولن يتم حجبه.

وتعرض فيسبوك لنقد لاذع في مؤتمر صحفي فيما يخص الإبقاء على موقع “InfoWars” الإخباري على المنصة رغم تعمده نشر أخبار كاذبة، وهو مناصر صريح لليمين المتطرف.