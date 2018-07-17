تُوّجن بتكريم رسمي.. سعوديات يلفتن الأنظار بتأسيس فريق مشي نسائي (فيديو وصور)

تُوّجن بتكريم رسمي.. سعوديات يلفتن الأنظار بتأسيس فريق مشي نسائي (فيديو وصور)

لقيت المسابقة اهتمامًا إعلاميًا في الصحافة المحلية كما أشاد بها السعوديون عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي قبل أن يحظى الفريق المنظم بتكريم رسمي.

المصدر: قحطان العبوش – إرم نيوز

لفت فريق مشي نسائي حديث النشأة في السعودية، الأنظار إليه، بعد أن نجحت مؤسِساته في تنظيم فعالية رياضية للمشي استقطبت مشاركات كثيرات في بلد لاتزال مشاركة المرأة فيه بالفعاليات الرياضية محدودة.

ويحمل الفريق اسم “أنا أمشي النسائي”، ويُعرّف بنفسه على أنه مبادرة نسائية تطوعية، تهدف إلى تعزيز رياضة المشي في منطقة الحدود الشمالية من أجل حياة صحية أفضل، كما تم تسجيله ضمن مجموعات الفرق الرياضية في الاتحاد السعودي للرياضة المجتمعية.

ونظم الفريق يومي الأحد والاثنين الماضيين، مسابقة للمشي في مدينة عرعر، حملت عنوان “ساعة مشي لصحتك”، بمشاركة 50 امرأة، حضرن إلى مجمع عرعر مول التجاري الذي استضاف الفعالية النادرة.

ولقيت المسابقة اهتمامًا إعلاميًا في الصحافة المحلية، كما أشاد بها السعوديون عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، قبل أن يحظى الفريق المنظم بتكريم رسمي.

واستقبل أمير منطقة الحدود الشمالية فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، اليوم الثلاثاء، الفريق النسائي الذي تقوده ابتسام فاضل العنزي، مشيدًا بالفريق، ودوره في نشر ثقافة ممارسة رياضة المشي بين النساء.

وقدّم الأمير الشاب، دعمًا ماليًا للفريق كي يواصل تنظيم فعاليات رياضية نسائية، ما يعني أنه سينظم فعاليات رياضية نسائية أخرى في المستقبل القريب لينافس فرقًا نسائية مماثلة تتواجد في المدن السعودية الكبرى، مثل: الرياض، وجدة.

وتقول القائمات على الفريق، إن الفعاليات الرياضية التي ينظمنها تهدف إلى تحقيق “رؤية المملكة 2030” في مجتمع صحي، ونشر ثقافة ممارسة رياضة المشي بين النساء، والمساهمة في تعزيز تمكين المرأة، والاستفادة الآمنة من البرامج والتطبيقات الجديدة لحساب الخطوات والسعرات الحرارية.

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