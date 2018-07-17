تُوّجن بتكريم رسمي.. سعوديات يلفتن الأنظار بتأسيس فريق مشي نسائي (فيديو وصور)

لفت فريق مشي نسائي حديث النشأة في السعودية، الأنظار إليه، بعد أن نجحت مؤسِساته في تنظيم فعالية رياضية للمشي استقطبت مشاركات كثيرات في بلد لاتزال مشاركة المرأة فيه بالفعاليات الرياضية محدودة.

ويحمل الفريق اسم “أنا أمشي النسائي”، ويُعرّف بنفسه على أنه مبادرة نسائية تطوعية، تهدف إلى تعزيز رياضة المشي في منطقة الحدود الشمالية من أجل حياة صحية أفضل، كما تم تسجيله ضمن مجموعات الفرق الرياضية في الاتحاد السعودي للرياضة المجتمعية.

#يحدث_الآن

اليوم الأول من فعاليات مسابقة فريق أنا أمشي النسائي????????‍♀.

جوائز قيمة للفائزات???????????? مازالت الفرصة متاحة للمشاركة ???? موعدنا مستمر حتى يوم غداً الاثنين ???????? للاستفسار : واتساب فقط 0538476336#الحدود_الشمالية#عرعر pic.twitter.com/6h5MXkmvSf — جمعية إسهام للإرشاد الاجتماعي (@EshamArar) July 15, 2018

ونظم الفريق يومي الأحد والاثنين الماضيين، مسابقة للمشي في مدينة عرعر، حملت عنوان “ساعة مشي لصحتك”، بمشاركة 50 امرأة، حضرن إلى مجمع عرعر مول التجاري الذي استضاف الفعالية النادرة.

ولقيت المسابقة اهتمامًا إعلاميًا في الصحافة المحلية، كما أشاد بها السعوديون عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، قبل أن يحظى الفريق المنظم بتكريم رسمي.

???? #سنابات_اسهام اليوم الثاني والختامي من فعاليات برنامج #انا_امشي النسائي والذي يهدف للتوعية بأهمية رياضة المشي وبيان أثرها على صحة الفرد والمجتمع، للوصول إلى مجتمع صحي. أقيم البرنامج في #عرعر_مول، وبتنظيم فاعل من فريق أنا أمشي النسائي بعرعر. pic.twitter.com/MHZPb4NrGx — جمعية إسهام للإرشاد الاجتماعي (@EshamArar) July 16, 2018

واستقبل أمير منطقة الحدود الشمالية فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، اليوم الثلاثاء، الفريق النسائي الذي تقوده ابتسام فاضل العنزي، مشيدًا بالفريق، ودوره في نشر ثقافة ممارسة رياضة المشي بين النساء.

وقدّم الأمير الشاب، دعمًا ماليًا للفريق كي يواصل تنظيم فعاليات رياضية نسائية، ما يعني أنه سينظم فعاليات رياضية نسائية أخرى في المستقبل القريب لينافس فرقًا نسائية مماثلة تتواجد في المدن السعودية الكبرى، مثل: الرياض، وجدة.

#فريق_انا_امشي_النسائي

تم توزيع هدايا لاطفال المشاركات معنا اليوم ????✅ pic.twitter.com/ozHTo71GME — فريق أنا أمشي النسائي (@Iamwalking2030) July 16, 2018

وتقول القائمات على الفريق، إن الفعاليات الرياضية التي ينظمنها تهدف إلى تحقيق “رؤية المملكة 2030” في مجتمع صحي، ونشر ثقافة ممارسة رياضة المشي بين النساء، والمساهمة في تعزيز تمكين المرأة، والاستفادة الآمنة من البرامج والتطبيقات الجديدة لحساب الخطوات والسعرات الحرارية.