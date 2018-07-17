يراد منه تعزيز علاقات البلدين.. إنشاء مجلس للتنسيق بين السعودية والكويت

وافق مجلس الوزراء السعودي، اليوم الثلاثاء، على محضر إنشاء مجلس تنسيقي بين الرياض والكويت، يقول مراقبون إنه سيعزز من علاقة البلدين الخليجيين الوثيقة أصلًا، وسيكون مشابهًا لمجلس التنسيق الذي يربط بين السعودية والإمارات.

وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية: إن مجلس الوزراء وافق في اجتماعه الدوري الذي ترأسه الملك سلمان بن عبدالعزيز، على “محضر إنشاء #مجلس_التنسيق_السعودي_الكويتي”.

وأضافت الوكالة الحكومية أن المجلس قرر تفويض رئيس الجانب السعودي وزير الخارجية، عادل الجبير، بالتوقيع على صيغة المحضر.

ولم ترد تفاصيل رسمية عن المجلس الجديد من السعودية أو الكويت، لكن الكاتب والباحث السياسي الكويتي، مشعل النامي، قال إن زيارة مرتقبة لوزير الخارجية السعودي عادل الجبير للكويت سيتم الإعلان خلالها عن إنشاء المجلس التنسيقي بين الكويت والسعودية، كما حصل بين السعودية والإمارات.

ووقّعت الرياض وأبوظبي في مايو/أيار من العام 2016 اتفاقية إنشاء المجلس التنسيقي بينهما، في خطوة وصفت في البلدين بأنها تمت بناءً على الروابط الدينية والتاريخية والاجتماعية والثقافية بينهما، وعضويتهما بمجلس التعاون الخليجي.

ومن المتوقع أن يحذو المجلس التنسيقي السعودي الكويتي عند الإعلان عن إنشائه رسميًا وتشكيل هياكله التنظيمية، حذو نظيره الذي يجمع الرياض وأبوظبي، ويجعل من سياسة البلدان الثلاثة في مختلف المجالات متكاملة.

ومن المتوقع كذلك أن يضم المجلس الجديد في عضويته وزراء ومسؤولين رفيعي المستوى من البلدين، على غرار المجلس الذي يجمع السعودية والإمارات ويضم في عضويته 16 وزيرًا من القطاعات ذات الأولوية في البلدين.