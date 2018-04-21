بعد الفيديو الشهير.. أمير مكة يُلزم المواطنين بالزي السعودي في القطاع الخاص

وجّه أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل بإلزام المواطنين السعوديين العاملين في القطاع الخاص بالمنطقة بارتداء الزي السعودي بالنسبة للشباب، والملابس المحتشمة وغير الملفتة للفتيات.

وأوضح المتحدث الرسمي لإمارة منطقة مكة المكرمة سلطان الدوسري، اليوم السبت، أن توجيه الفيصل جاء عقب جولة أجراها في أحد أسواق الطائف، والتي تخللها لقاؤه بشابين سعوديين يعملان في محال تجارية داخل السوق ويرتديان ” بِدلًا “، فبادرهما بالسؤال عن سبب ارتدائهما لهذا النوع من الملابس، فأجابا بأن تعليمات الشركة التي يعملان بها تنصّ على ذلك.

وكان هذا الفيديو قد لقي رواجًا واسعًا لدى تداوله قبل فترة.

وأضاف الدوسري أن أمير مكة وجه فور قيامه بالجولة أواخر جمادى الآخرة الماضي بتشكيل لجنة من وكالة الإمارة المساعدة للتنمية وفرعي وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، والتجارة والاستثمار في المنطقة لدراسة أسباب إلزام الشركات للشباب لبس الزي غير السعودي ، والخروج بتوصيات تعزّز الهوية الوطنية لدى شباب الوطن.

ووجه أمير مكة فريق عمل مكونًا من الإمارة وفرعي وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والتجارة والاستثمار بالمنطقة متابعة تنفيذ القرار في جميع المحافظات بشكل مستمر، وخاصة في الأسواق التجارية.