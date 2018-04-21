السلطات السعودية تمنع زيارة جبل النور في مكة

طلبت وزارة الحج والعمرة بالسعودية، من مؤسسات وشركات العمرة والشركات السياحية، عدم إدراج جبل النور في برنامج الزيارات، بسبب ارتكاب مخالفات شرعية من بعض الزوار.

وقال وكيل وزارة الحج والعمرة لشؤون العمرة الدكتور عبدالعزيز الوزان، في تصريحات صحافية لصحيفة عكاظ إن “القرار يأتي حفاظًا على سلامة المعتمرين من المخاطر المحتملة من صعود الجبل”.

وحذّرت الوزارة، الشركات والمؤسسات من مخالفة القرار، محملة إياها المسؤولية في حال عدم الالتزام وتجاوز التعليمات.

ويقع جبل النور على بعد 4 كيلومترات شرقًا من المسجد الحرام، ويشهد ازدحامًا كبيرًا، بسبب كثرة الزوار، كونه إحدى المناطق التاريخية التي يرتادها المعتمرون والحجاج بشكل كبير.

ويوجد في الجبل غار حراء، وهو واحد من أهم الأماكن في تاريخ الإسلام، حيث كان النبي محمد صلى الله عليه وسلم يخلو فيه بنفسه يعبد الله بعيدًا عن أهل مكة، قبل البعثة.