بالصور.. القوات الخاصة السعودية تمنع كارثة مرورية على طريق بين الطائف والرياض

حالت اليقظة والتعامل السليم لدوريات القوات الخاصة لأمن الطرق في السعودية، دون وقوع كارثة مرورية على طريق “الطائف- الرياض”، كادت أن تودي بحياة العشرات، فجر اليوم السبت.

وبحسب صحيفة “سبق” السعودية، فقد أبلغ سائق شاحنة، العمليات الأمنية الموحّدة “911” بمواجهته خللاً فنيًا أدى إلى تعليق مثبت السرعة في شاحنته، حديثة الطراز، على سرعة 120 كم في الساعة، وأنه لا يستطيع إيقافها، وبحاجة إلى المساعدة.

وعلى الفور، استجابت دوريات القوات الخاصة لأمن الطرق لنداء السائق، وتعاملت مع الموقف بعناية، عبر تحييد المركبات التي تستخدم الطريق وتفريغه أمام الشاحنة، بالتزامن مع تواصلها مع السائق وإعطائه توجيهات فنية للتعامل مع هذا الخلل.

وتمكن السائق من إعادة الشاحنة لوضعها الطبيعي وإيقافها، بعد قطع مسافة تجاوزت 70 كيلومترًا؛ وذلك عبر خلع علبة الأسلاك “فيوزات” الموجودة أسفل مقود الشاحنة، بناء على توجيهات عناصر الدوريات.