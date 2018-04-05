الداعية السعودي عادل الكلباني يرد على منتقديه لحضور بطولة “البلوت”

واكتفى الكلباني بتغريدة قصيرة على حسابه بموقع “تويتر” للرد على موجة الانتقادات التي تلاحقه منذ ظهوره مع المتنافسين في البطولة المنظمة من طرف الهيئة العامة للرياضة في السعودية.
وكتب الداعية السعودي “قال: طحت من عيني قلت: أبركها من ساعة”، في إشارة ساخرة لمنتقديه، وتقليل من شأن الذي أخذوا عليه حضوره لمقر إقامة البطولة، ومشاركته في لعب الأوراق.
قال : طحت من عيني
قلت : أبركها من ساعة
— عادل الكلباني (@abuabdelelah) April 5, 2018
وظهر الكلباني وهو إمام سابق للحرم المكي، في صالة بمدينة الرياض شهدت منافسات الجولة الأولى من البطولة، بينما ينهمك المتنافسون في خوض المواجهات.
ولم يتضح على الفور ما إذا كان الكلباني مشاركًا في تلك البطولة كأحد المتنافسين، أم مجرد ضيف على حفل الافتتاح.
وأشعل ظهور الشيخ الكلباني -وهو إمام أحد مساجد مدينة الرياض حاليًا- في البطولة، جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي حول مدى موافقة اللعبة للشريعة الإسلامية المطبقة في المملكة.
وشارك عدد كبير من السعوديين في جدل مماثل قبل أشهر عندما تم الإعلان عن تنظيم البطولة.
ولعبة البلوت هي إحدى فروع أوراق اللعب الشهيرة، وتنتشر في الخليج العربي بشكل كبير، وتقوم على أربعة لاعبين، ولها قوانينها الخاصة التي تميزها عن باقي فروع ألعاب الورق التي تحتاج أربعة لاعبين أيضًا.
ويندرج تنظيم بطولة رسمية للعبة البلوت في إطار انفتاح تشهده السعودية التي أعلن قادتها التخلي عن التفسير المتبع للشريعة للإسلامية المطبق منذ نحو 4 عقود، وتبني التفسير الذي كان متبعًا قبل تلك الحقبة التي تسمى “الصحوة الدينية” التي جعلت المملكة واحدة من أكثر بلاد العالم انغلاقًا.