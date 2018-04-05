الداعية السعودي عادل الكلباني يرد على منتقديه لحضور بطولة “البلوت”

رد الداعية السعودي الشيخ عادل الكلباني بشكل مقتضب على منتقديه بسبب حضوره أمس الأربعاء لافتتاح أول بطولة رسمية للعبة “البلوت” في المملكة التي ينقسم علماء الدين فيها بين من يرى في اللعبة نوعًا من أنواع القمار المحرم وبين من يرى أنها لعبة شعبية مباحة.

واكتفى الكلباني بتغريدة قصيرة على حسابه بموقع “تويتر” للرد على موجة الانتقادات التي تلاحقه منذ ظهوره مع المتنافسين في البطولة المنظمة من طرف الهيئة العامة للرياضة في السعودية.

وكتب الداعية السعودي “قال: طحت من عيني قلت: أبركها من ساعة”، في إشارة ساخرة لمنتقديه، وتقليل من شأن الذي أخذوا عليه حضوره لمقر إقامة البطولة، ومشاركته في لعب الأوراق.

قال : طحت من عيني

قلت : أبركها من ساعة — عادل الكلباني (@abuabdelelah) April 5, 2018