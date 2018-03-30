بالفيديو والصور.. عاصفة غبار قوية تضرب الرياض

ضربت عاصفة غبار كثيفة، اليوم الجمعة، العاصمة السعودية الرياض، مخلفة انخفاضًا حادًا في الرؤية الأفقية، الأمر الذي دفع إلى رفع حالات الطوارئ في عدد من القطاعات الحكومية ذات العلاقة.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن المتحدث الإعلامي للدفاع المدني في منطقة الرياض، الرائد محمد الحمادي، دعوته السائقين إلى “أخذ الحيطة والحذر”.

وطالب الحمادي المواطنين “بضرورة اتباع التعليمات الطبية المناسبة لمرضى الربو والجهاز التنفسي عمومًا، وتقليل التنقل على الطرق”.

يشار إلى أن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة السعودية أفادت سابقًا أن مناطق مختلفة من المملكة منها الرياض ستتعرض إلى رياح نشطة، تتسبب في تدني مدى الرؤية ابتداء من الساعة الثالثة من عصر الجمعة.