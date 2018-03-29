دبكة كردية ورقص مختلط.. حفلة تخرج طلاب تثير الجدل في كربلاء (فيديو) 

أثارت حفلة تخرج طلبة جامعيين الجدل في مدينة كربلاء العراقية، بسبب الرقص الذي صاحبها من قبل طلاب الكلية وطالباتها على أنغام دبكة كردية في المدينة التي توصف بـ”المقدسة”.

وأظهر مقطع مرئي، تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، حفلة صاخبة في فندق البارون، وسط كربلاء، فيما كان الطلبة والطالبات يرقصون بشكل مختلط على نغمة كردية سريعة، وهو ما أثار الجدل في الأوساط الشعبية التي اعتبرت ذلك خروجًا عن المألوف في المدينة المحافظة.

وتباينت آراء الناشطين الكربلائيين على فيسبوك بشأن حفلة التخرج تلك، فبينما اعتبرها البعض إساءة للمدينة وخروجًا عن مكانتها بحسب رأيهم، رأى آخرون أن من حق المواطنين بصورة عامة ممارسة ما يرغبون به دون الالتفات إلى تلك الآراء.

وقالت رندا العبيدي: “وماذا يعني أن تكون الحفلة في كربلاء، هل على الشباب لبس السواد واللطم بشكل دائم؟ فليفرحوا مع الطالبات المحرومات حتى من اللبس”.

أما معلقة باسم دانا، فقالت: “مستحيل أن امرأة في كربلاء تكشف شعرها إلا إذا كانت قادمة من خارج المدينة، كربلاء ليس فيها هكذا استخفاف واستهتار”.

ويحتدم الجدل في كربلاء بشأن مسألة قدسية المدينة التي تضم قبر الإمام الحسين، وتسعى الحكومة المحلية إلى سن تشريعات تتعلق بمكانة المدينة، كمنع السفور والاختلاط والموسيقى وغيرها، فيما ترفض قوى مدنية تلك المساعي وتعتبرها تضييقًا للحريات العامة.

وكان رئيس مجلس كربلاء، نصيف جاسم الخطابي، أعلن العام الماضي أنه سيتخذ إجراءات حازمة من أجل تطبيق التشريع الخاص بقانون قدسية كربلاء، مضيفًا أن “حضور شخصيات نسوية برلمانية في كربلاء وهي غير مُرتدية للحجاب الشرعي يدل على عدم احترام هذه المدينة المقدسة”، في إشارة إلى النائبة ميسون الدملوجي التي حضرت مهرجان النخيلة الثقافي في المحافظة.