تجدد الاحتجاجات بكربلاء تنديدًا باعتقال إيران لنجل مرجع شيعي عراقي‎

تظاهر العشرات أمام مبنى القنصلية الإيرانية، في محافظة كربلاء، جنوبي العراق، اليوم السبت؛ احتجاجًا على اعتقال “حسين” نجل المرجع الديني العراقي، صادق الشيرازي، قبل أيام.

ورفع المحتجون، الذين تجمعوا وسط المدينة، لافتات تستنكر اعتقال “الشيرازي” في إيران، وتدعو الحكومة العراقية إلى التدخل لإطلاق سراحه.

وقال فاضل الشيرازي، أحد المشاركين في الاحتجاج، إن حكومة بلاده “مطالبة بالتدخل لإطلاق سراح حسين”، مؤكدًا أن الأخير خضع للإقامة الجبرية قبل اعتقاله، الإثنين الماضي، من منزله في مدينة “قم”، جنوب غربي طهران.

وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام إيرانية، بأن الشيرازي ألقى محاضرة دينية، تقول السلطات إنه استهدف فيها نظام الحكم في البلاد، من خلال حديثه عن “الظالمين وحكمهم الجائر في بلاد الإسلام”.

والثلاثاء الماضي، خرجت احتجاجات مشابهة في كربلاء، فيما شهدت السفارة الإيرانية بلندن، أمس الجمعة، اقتحامًا من قبل العشرات من أتباع “الشيرازي”.