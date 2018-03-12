القبض على سائق “تحرش بفتاة من ذوات الاحتياجات الخاصة” بالسعودية وكشف هويته

أعلنت شرطة المدينة المنورة، في السعودية، اليوم الاثنين، عن إلقاء القبض على سائق سيارة الأجرة الذي تحرش بفتاة من ذوات الاحتياجات الخاصة في مقطع أثار الغضب في المملكة.

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة المدينة، الرائد حسين القحطاني في بيان: “عقب تداول مقطع فيديو يرصد سائق سيارة أوبر أو كريم يحاول التحرش والاعتداء على فتاة من ذوات الاحتياجات الخاصة، قامت شرطة المنطقة بتتبع الحدث ومن قام به، إذ تم التوصل إلى الفاعل (وهو سعودي في العقد الثالث)، يقوم بنقل الركاب بسيارته الخاصة، وقد استغل ظروف تلك الفتاة، مؤكدًا أنه تم القبض عليه وستتم اتخاذ الإجراءات القانونية كافة بحقه.

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وسبق أن أصدر النائب العام، الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، أمس الأحد، أمرًا بإلقاء القبض على المتحرش بالفتاة، بعد تداول ناشطين في مواقع التواصل الاجتماعي لمقطع فيديو يوثق سلوكه، وأثار غضبًا كبيرًا ومطالبات بمعاقبته.

ولم توضح الشرطة ما إذا كان المتهم في الواقعة يعمل لحسابه الخاص، أو لدى إحدى شركات الأجرة كما شاع بين معلقي مواقع التواصل في المملكة.