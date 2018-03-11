فيديو لتحرش”سائق أوبر” مزعوم بفتاة من ذوي الاحتياجات الخاصة يثير غضب السعوديين

فيديو لتحرش”سائق أوبر” مزعوم بفتاة من ذوي الاحتياجات الخاصة يثير غضب السعوديين

المصدر: فريق التحرير

تفاعل سعوديون يوم الأحد، مع “وسم” تم تدشينه على موقع “تويتر” الشهير للتواصل الاجتماعي، يطالب بالقبض على سائق مزعوم في شركة أوبر، التي تقدم خدمة توصيل الركاب عبر التطبيقات الذكية، بعد ظهوره في فيديو قال نشطاء إنه يظهر تحرشًا بفتاة من ذوي الاحتياجات الخاصة.

ولم يتسن على الفور لإرم نيوز التأكد من صحة الفيديو، ولا من من مكانها أو زمانها، بينما لم يصدر أي تأكيد رسمي للواقعة من شركة أوبر أو من الجهات المختصة في المملكة.

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غير أن آلافًا من النشطاء السعوديين وبينهم نخب إعلامية وثقافية معروفة، عبروا ضمن “وسم”، “#نطالب_بالقبض_علي_متحرش_أوبر”، عن استيائهم وغضبهم الشديدين من تصرف السائق، الذي طالبوا الجهات الأمنية بسرعة إلقاء القبض عليه وتقديمه للعدالة.

 

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