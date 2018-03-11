فيديو لتحرش”سائق أوبر” مزعوم بفتاة من ذوي الاحتياجات الخاصة يثير غضب السعوديين

تفاعل سعوديون يوم الأحد، مع “وسم” تم تدشينه على موقع “تويتر” الشهير للتواصل الاجتماعي، يطالب بالقبض على سائق مزعوم في شركة أوبر، التي تقدم خدمة توصيل الركاب عبر التطبيقات الذكية، بعد ظهوره في فيديو قال نشطاء إنه يظهر تحرشًا بفتاة من ذوي الاحتياجات الخاصة.

ولم يتسن على الفور لإرم نيوز التأكد من صحة الفيديو، ولا من من مكانها أو زمانها، بينما لم يصدر أي تأكيد رسمي للواقعة من شركة أوبر أو من الجهات المختصة في المملكة.

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غير أن آلافًا من النشطاء السعوديين وبينهم نخب إعلامية وثقافية معروفة، عبروا ضمن “وسم”، “#نطالب_بالقبض_علي_متحرش_أوبر”، عن استيائهم وغضبهم الشديدين من تصرف السائق، الذي طالبوا الجهات الأمنية بسرعة إلقاء القبض عليه وتقديمه للعدالة.

فيديو مُتداول لسائق يعمل في إحدى الشركات الخاصة بالتوصيل يقوم بالتحرش بقتاة من ذوي الإحتياجات الخاصة ..!

المتحرش شخص مجرم وعدم وجود قانون رادع سيخلق لنا الكثير من المُجرمين ..!

“إن الله ليزع بالسلطان مالا يزع بالقرآن “ #نطالب_بالقبض_علي_متحرش_اوبر pic.twitter.com/OfhWOzcvNj — وليد الظفيري (@WaleedDhafeeri) ١١ مارس، ٢٠١٨

#نطالب_بالقبض_علي_متحرش_اوبر تحرش بفتاة من ذو الأحتياجات الخاصة !

هل أغرته ؟

هل دعته للتحرش ؟!

المتحرش يتحرش بكل شيء بكل كائن حي، بدون اي تبرير فقط لأنه كائن مسعور يريد التحرش لأجل التحرش، ومن يقف معه فهو مثله، ولن يقف عند حده حتى يضرب عليه بيد من حديد بقانون التحرش ويطبق فعليًا. — مشاري الغامدي (@MeshariGhamdi) ١١ مارس، ٢٠١٨

الوضع الحالي في السعودية يخلّي الواحد يفكر يمشي وهو مشغّل كاميرا الجوال ٢٤ ساعة، ومركّب ميكرفون وكاميرا ثانية في لبسه لأن الجهات الحكومية ما تتحرك ولا تسوي شيء الا لو الواحد وثّق وصوّر ونشر قصة حياته على تويتر ونادى البشرية وسوى هشتاق وترند #نطالب_بالقبض_على_متحرش_اوبر — Damaj (@Damajez) ١١ مارس، ٢٠١٨

#نطالب_بالقبض_على_متحرش_اوبر

هذا سواق أوبر يتحرش في وحده من ذوي الاحتياجات الخاصه

ولما شافها تصوره حاول ياخذ الجوال منها

تصرف اجرامي وحشي

اتمنى من شركات التوصيل تشدد في قبول السعوديين خاصه

لانه يحسب التحرش شي عادي pic.twitter.com/ea9oTpy1FW — Fairouz♀???? (@F__ouz) ١١ مارس، ٢٠١٨

الهاشتاق ظهر من هذا الشخص اللي موجود بالصورة..

يقول : البنت راحت للشرطة وماسوو لها شي بس قالوا انشري المقطع !

أي شرطة بالدنيا تقول كذا ؟؟

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الهدف من المقطع تشويه سمعة شبابنا

هدفهم نزع ثقة المجتمع بالشباب السعودي !#نطالب_بالقبض_علي_متحرش_اوبر pic.twitter.com/jJinLCoBSx — نواف عزيز (@nwaf201000) ١١ مارس، ٢٠١٨

#نطالب_بالقبض_علي_متحرش_اوبر وينهم اللي يقولون نطالب بإلغاء قيادة المرأة وينهم!! كيف تبغوننا نركب مع هالذكور الهائجة عديمين الرجولة ؟

مريت بكذا موقف بـ أوبر وما أقول إلا الله يسوّد وجه كل من يبينا نركب مع هالأشكال ولا نركب لحالنا ???????? — البــنــدري (@bb_b12331) ١١ مارس، ٢٠١٨

#نطالب_بالقبض_علي_متحرش_اوبر أستغفرالله صار البعض وليس الكل، معاد يستحي يسجل في التطبيقات هذي عشان يجلس يتحرش في أعراض الناس أتمنى من الجهات المختصه أنهم يأخذون حق البنت المسكينه هذي ???????? — فيصل اليامي (@faisal15mm) ١١ مارس، ٢٠١٨

#نطالب_بالقبض_علي_متحرش_اوبر

لابد من وضع قانون صارم ورادع تجاه هذه الشاكله الجائعه فساد، والمخربه لباغي الرزق في هذا المجال ، هذا المشهد حتى العصور القديمه تشوم عن هذا التهجم والتهكم تجاه مرأه ضعيفه أحتدت على الركوب معه .. ستر الله علينا وعليهم — تركي بن مشعل . (@Ro_hh11) ١١ مارس، ٢٠١٨