بالفيديو.. الفنانة السعودية إلهام علي لمنتقدي مظهرها: “اللي يجرح كف على عينه”

انتقدت الفنانة السعودية، إلهام علي، عبر مقاطع وثقتها على برنامج “سناب شات”، بعض المتابعين الذين يسيئون بتعبيراتهم عن مظهرها.

وقالت الفنانة إلهام، بينما كانت تجلس في سيارة بانتظار دورها في تصوير مشاهدها في أحد الأعمال الفنية، أن هناك فرقًا بين الانتقاد والتجريح، وأنها تتقبل أي شخص ينتقد أداءها في العمل أو الأعمال التي تشارك بها؛ لكنها لا ترضى مطلقًا عن توجيه انتقادات لشكلها ومظهرها.

وأوضحت: “هناك فرق بين الانتقاد والتجريح، للي يجرح كف على عينه، كذا شغالين، “حنا ننتقد حنا ننتقد” لا هذا مو بنقد، (..) اللي بنتقد يقول ملاحظته مثلًا (ما حبيت كذا.. المشهد الفلاني .. ) أما (شكلك .. طريقة شعرك) إنت إش دخلك وش لابسة وش قايلة، (..) همكم مظاهر، وأنا متاكدة هذول اللي بنتقدون أشكالهم أعوذ بالله، كل وحدة “معفنة”. وإنتي وش دخلك بشكلي قاعدة بتتزوجيني أنا؟. والرجل كوم ثاني هذا الرجال المعفن اللي يحط شكله (..) هذا إذا تسأله شو يعني شامبو ما يعرف من الريحة المعفنة”.

وتابعت بقولها: “انتقدو أي شي بعملي “عملك مو حلو القصة الإخراج أداؤك” عادي بس ش دخل شكلي بالموضوع. ويقولون فنانات زمان حلوين إيش دخل أنا داخلة تمثيل ولا ملكات تجميل”.

ووجهت إلهام الكلام لجمهورها، مبينة لهم أن انتقاد الفنان بسبب مظهره يؤثر به سلبًا: “لاتعيبون ع الشكل يا جماعة الخير.. تكفون والله عيب.. ما أتكلم عن الهام بشكل عام، بس تأثرون على العقول يعني، اليوم فيه ناس تكون ضعيفة بموضوع إيمان بنفسها، وبالأشيا اللي عندها، ما فيه قناعة، (..) فيه ناس تبي الكماليات، فلا تكونوا عامل مساعد لهذا الدرب الخاطئ بالنسبة لي طبعًا، حبوا أنفسكم (..)”.

يذكر أن الفنانة السعودية إلهام علي (32 عامًا) مقيمة في البحرين وشاركت في أعمال خليجية عديدة، كما شاركت في مسرحيتين.