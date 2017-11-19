بالصور .. أقدم مطعم في أوروبا عمره أكثر من 700 عام ومبني تحت الأرض

نشرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، صوراً لمطعم “بيفنيتسا سفيدنيتسكا”، الذي يعد أقدم مطعم في أوروبا، ويقع في قبو تحت الأرض.

يقع المطعم في الساحة الرئيسية، في فروتسلاف في بولندا، ويمتد على مساحة 900 متر مربع، وتم افتتاحه في العام 1273، عندما كان النظام الغذائي في البلاد يعتمد كثيرًا، على التوابل ولحم البقر والبيرة.

وكان الموسيقار الفرنسي فريدريك شوبان، والكاتب الألماني الأشهر يوهان وولفغانغ فون غوته، من بين زبائن المطعم المتميزين، حيث بقي المطعم، ولمئات السنين، هو المكان الوحيد الذي يقدم البيرة في المدينة.

وتطور المطعم منذ يوم افتتاحه، واتخذ شكله الغريب في القرن الخامس عشر، ولكنه أصبح اليوم، معلمًا مألوفًا للسياح.

وعلى الرغم من تعرض المدينة للقصف في العام 1945، إبان الحرب العالمية الثانية، ظلت الأقبية سليمة على العموم.

ويأخذ المطعم شكل “قبو تحت الأرض”، وهو مكون من 10 غرف.

ويتسع المطعم لما يصل إلى 380 ضيفًا، وما زال يفخر بتقديم الأطباق البولندية التقليدية.