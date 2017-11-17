أمريكا تحذر مواطنيها من هجمات محتملة في أوروبا

طالبت الولايات المتحدة الأمريكية، مواطنيها في أوروبا، بتوخي الحذر أثناء رحلاتهم؛ بدعوى أن الهجمات تزيد بشكل خاص في فترة العطلات والأجازات.

وقال بيان صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية، الخميس: “على المواطنين الأمريكيين الذين سافروا لأوروبا، أن يكونوا حذرين خلال مشاركتهم في مهرجانات وفعاليات العطلات”.

وأضافت أن هذا التحذير ينتهي في 31 يناير/ كانون الثاني 2018.

كما ذكر البيان أن “الهجمات التي وقعت في الآونة الأخيرة بكل من فرنسا وروسيا والسويد وبريطانيا وإسبانيا وفنلندا، توضح أن التنظيمات المتشددة مثل داعش والقاعدة، لديها المقدرة على تنظيم أعمال مشابهة بأوروبا.

كما أشار البيان إلى الهجمات التي وقعت العام الماضي قبل احتفالات رأس السنة الميلادية، وخلالها بكل من العاصمة الألمانية، برلين، ومدينة إسطنبول التركية.

وأعربت الوزارة الأمريكية عن قلقها من احتمال وقوع هجمات، دون مزيد من التفاصيل حول سبب ذلك.

وشدد البيان على “ضرورة توخي المواطنين الأمريكيين الحذر من هجمات بعض داعمي المتشددين، وغيرهم من الراديكاليين غير المعروفين”.

وحذر البيان كذلك من الوسائل التي قد يستخدمها المتشددون في هجماتهم، مثل الأسلحة، والمواد المتفجرة، والسيارات.