تعرف على خطة بولندا لمكافحة النقص السكاني (فيديو)

كشفت صحيفة بريطانية أن “بولندا حثت مواطنيها على التكاثر مثل الأرانب”، كنهج جديد لمعالجة التقلص السكاني.

وقال تقرير، نشرته صحيفة “الإندبندنت” البريطانية، إن وزارة الصحة في بولندا، التي تمتلك واحدة من أدنى معدلات المواليد في أوروبا، نشرت مقطع فيديو قصير للإشادة بإنتاج الأرانب العديد من النسل.

ويُظهر المقطع تناول الأرانب للخس والجزر ،بينما يكشف أحد الأرانب (والذي يتحدث في الفيديو) سر العدد الكبير لأفراد الأسرة، وهو ممارسة التمارين ،واتباع نظام غذائي صحي، والتقليل من التوتر.

وأظهر مقطع الفيديو القصير، زوجين من البشر يستمتعان بنزهة رومانسية، ما يشير إلى أن القليل من الرومانسية قد يساعد، كما يظهر كأس نبيذ مقلوبًا رأسًا على عقب في إشارة إلى مكافحة الكحول.

وبالفيديو توجد رسالة موجهة للمشاهدين، تقول: “إذ أردتما أن تكونا والدين، اتبعا مثال الأرانب”.

وتعد هذه الخطوة من جانب الحكومة ،المحافظة في هذا البلد الكاثوليكي، الذي يبلغ عدد سكانه 38 مليون نسمة، محاولة للحد من التقلص السكاني الناتج عن ضعف الخصوبة.

وتبين أرقام الاتحاد الأوروبي أن معدل المواليد في بولندا بلغ 1.32 طفل لكل امرأة في العام 2015، كما شهدت البرتغال معدل خصوبة أقل، على الرغم من أن الأرقام في إسبانيا واليونان كانت في نفس معدل بولندا تقريبًا.

ونقلت الصحيفة عن بيان ،لوزارة الصحة البولندية نشرته وكالة أنباء “أسوشيتد برس” ،قالت فيه: “إنها تحاول تشجيع البولنديين، في سن الإنجاب ،الذين تتراوح أعمارهم بين الـ18 والـ45 عامًا، على تبني نمط حياة صحي؛ من شأنه تحسين صحتهم الإنجابية.

وأضاف البيان، أن الوزارة تسعى إلى رفع مستوى الوعي العام بالقضية بطريقة “لا تسيء لأحد، وغير مبتذلة”.