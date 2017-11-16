بعد يوم من تطبيقها.. الكويت تتراجع عن عقوبات صارمة للمخالفات المرورية

قررت وزارة الداخلية الكويتية، اليوم الخميس، وقف سحب المركبات لمخالفتي حزام الأمان، واستخدام الهاتف النقال، اعتبارًا من اليوم، والاكتفاء بتحرير مخالفة.

ووجه وكيل وزارة الداخلية، الفريق محمود الدوسري، بتحويل جميع المخالفات المحررة، يوم أمس، والتي تخص عدم استخدام حزام الأمان، والتحدث في الهاتف، إلى مخالفات عادية، وليست كمخالفة جسيمة، وفق ما نقلته صحيفة “الأنباء” الكويتية عن مصدر أمني.

ويأتي قرار وقف العمل بالقرارات المرورية، بعد حملة شعبية، ونيابية، رافضة عقب نحو 24 ساعة من تنفيذها.

وكان وزير الداخلية الكويتي، خالد الجراح، قد قال: إنه ينوي إيقاف العمل بالقرارات المرورية الأخيرة، حال عودته إلى البلاد الأحد المقبل، حيث أسفرت حملة تطبيق تلك القرارات عن سحب 489 مركبة، وتحرير عشرات المخالفات في كل محافظة، خلال الفترة الصباحية.

وبدأت شرطة المرور في الكويت، أمس الأربعاء، حملة واسعة، تستهدف رصد مخالفات استخدام الهاتف النقال أثناء القيادة، وعدم ربط حزام الأمان، وارتداء الخوذة لراكبي الدراجات النارية.

وأجرت وزارة الداخلية الكويتية خلال الأعوام الماضية، بضع تعديلات على قوانين المرور، وفرضت شروطًا مشددة على منح رخص القيادة، وأبعدت الوافدين الذين يقودون من دون رخصة، في محاولة لحل الأزمة المرورية في البلد الخليجي، الذي تتجاوز قضية الازدحام فيه إلى تسجيل أرقام مرعبة في الوفيات، والإصابات الناتجة عن تلك الحوادث.

وتقول الجمعية الكويتية للسلامة المرورية: “إنّ الطرق في الكويت تأتي في مقدمة مشكلة حوادث السير، إذ إن الطاقة الاستيعابية لها 700 ألف سيارة، في حين يوجد عليها الآن ما يزيد على مليوني سيارة”.