الداخلية الكويتية تلقي القبض على “الضابط الراقص” (صور)

ضبطت الداخلية الكويتية، أمس الثلاثاء، ضابطًا برتبة ملازم، ظهر في عدة مقاطع فيديو عبر موقع التواصل “سناب شات“، وهو يؤدي مشاهد كوميدية.

وأثار الضابط جدلًا واسعًا، خاصة بعد ظهوره وهو يرقص في أحد البلدان، ما أدى إلى استدعائه وفتح تحقيق معه لمخالفته تعليمات وزارة الداخلية، بما يخص ظهور الضباط على مواقع التواصل.

وتأكد رجال الأمن من المقاطع وهوية الشاب، قبل أن يتم استدعاؤه ومواجعته بما نسب إليه، فيما قدم الضابط تبريرات لم يتم الاقتناع بها، فتقرر احتجازه، بحسب صحيفة “الراي”.

وأكد مصدر أن عقوبات انضباطية قاسية تنتظر الملازم ،مع إمكانية مضاعفة هذه العقوبات حال تكرار المخالفة.