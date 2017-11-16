بعد ضبطه متلبسًا.. عربي يبرر تواجده في وكر للدعارة بالكويت بتصرف “طريف”

حاول وافد عربي تبرير ضبطه متلبسًا في أحد أوكار الدعارة بمنطقة “الجليب” بالكويت، بالإقدام على تصرف غريب، وطريف في ذات الوقت، لم يتوقعه رجال الأمن المشاركين في الحملة.

وذكر مصدر أمني أن “الوافد العربي تظاهر بأنه نائم، لدى مداهمة رجال أمن الجليب أحد الاوكار المشبوهة، وحينما طلبوا منه مرافقتهم ردد عبارة: “أنا فين؟! الظاهر الحالة جتني، ومشيت وأنا نايم”.

وأحيل المتهم وهو في العقد الرابع من العمر، مع 5 وافدات يقدمن “المتعة الحرام” إلى الإبعاد الاداري، وفقا ًلما ذكرته صحيفة “الأنباء” الكويتية، اليوم الخميس.

وأضاف المصدر الأمني، أن معلومة وصلت لمخفر الجليب تفيد بوجود بيت عربي يُستغل في استقبال راغبي المتعة الحرام، وبعد عمل المزيد من التحريات تم ابلاغ مدير عام مديرية أمن الفروانية، اللواء صالح مطر، الذي وجّه بمداهمة الوكر، حيث قام رئيس مخفر الجليب بتجهيز قوة؛ لضبط من بداخله، ومنع هروب أي أحد.

ووفقًا للمصدر، قام رجال الأمن بالدخول الى الوكر، وداخل إحدى الغرف وجدوا وافدًا عربيًا عاريًا برفقة آسيوية، حيث تظاهر بأنه يمشي وهو نائم، وعند سؤاله قال الكلمات السابق ذكرها.