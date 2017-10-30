حقيقة ظهور الداعية السعودي علي المالكي في إحدى الرقصات الشعبية (فيديو)

أظهر فيديو تداوله ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، الداعية علي المالكي، وهو يُشارك في إحدى الرقصات الشعبية، التي لم يُحدد مكانها.

وأثار ظهور الداعية المالكي الجدل على موقع “تويتر“، حيث انقسم المعلقون على الفيديو بين مشكك في صحة المقطع، وبين من اعتبره مفبركًا، وأن الموسيقى الموجودة مركبة.

وعلّق الناشط السعودي الشهير نايف مدخلي، المعروف باسم “نايفكو”-الذي كان من أوائل من نشر رقصة المالكي- على المقطع، قائلًا: “ليعلموا أن في ديننا فسحة”.

فيديو.. . الداعية علي المالكي يُشارك في إحدى الرقصات الشعبية .

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.#رقصة_علي_المالكي

. pic.twitter.com/64p29SoGii — أخبار السعودية (@SaudiNews50) October 30, 2017

وكتب المدون تركي بن رشيد الزلامي: “المقطع الأصلي بدون موسيقى، تمت إضافة الموسيقى للإساءة له، مع أن رأيي في الموسيقى يختلف عن رأيه، لكن تبينوا جزاكم الله خيرًا”. في حين غرّد علي الحربي قائلًا: “إلى متى كذب وتزوير للأخبار والمقاطع…للأسف كل يوم من أسوأ إلى أسوأ”.

ونشر مدون آخر مقطعًا للداعية المالكي وهو يتفاعل مع نشيد بدون موسيقى رفقة بعض الشباب، وعلق عليه قائلًا: “خافوا الله في أعراض الناس، تأكدوا قبل الدرعمه”، بينما كان للمغرد وليد الأحمدي رأي آخر، حيثُ قال: “وفين المشكلة لا عيب ولا حرام …حتى الفرح والسعادة ممنوعة”.