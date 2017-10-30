السعودية.. الجبرين يشكو نادي النصر.. والزمالك المصري يستفسر عن جيبور

كشفت مصادر قريبة الصلة بإدارة نادي النصر السعودي أنها تسلّمت ‏خطابًا من غرفة فض المنازعات تضمن تقديم اللاعب عبدالعزيز الجبرين بشكوى طلب مستحقاته المتأخرة والبالغة مليونين و500 ألف.

ويجلس الجبرين على مقاعد البدلاء منذ بداية الموسم لمصلحة المصري حسام غالي الذي لم ينل رضا الجماهير حتى الآن.

وتطالب الجماهير النصراوية بإعادة اللاعب للتشكيلة الأساسية بجوار غالب على حساب حسام غالي.

المصادر أكدت أن الاتفاق مع اللاعب على التنازل عن شكواه سيتم على أن يتم الاتفاق على تسديد مستحقاته على دفعات.

من جهة أخرى، أرسل الزمالك طلبًا لإدارة النصر يستفسر فيه عن إمكانية ضم المهاجم ويليام جيبور الذي لا يلعب أساسيًا مع الفريق في الميركاتو الشتوي.