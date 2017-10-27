لماذا حذف البرادعي 30 ألفًا من متابعيه على “تويتر”؟

أعلن محمد البرادعي، نائب الرئيس المصري السابق، اليوم الجمعة، عن حجبه ما يقدر بـ 30 ألفًا من متابعي حسابه الرسمي على موقع “تويتر”، عقب انتقادات تلقاها من متابعيه على تصريحات له.

تأتي تلك الخطوة بعد يومين من حديث البرادعي عن حقوق الإنسان باعتبارها “مبادىء لا تتجزأ”، بالتزامن مع انتقاد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، للتركيز على الحقوق السياسية دون الاهتمام بالحقوق الأخرى، وهو ما قوبل بهجوم من البعض ضد البرادعي.

وغرّد البرادعي، عبر حسابه، الجمعة، قائلًا: “حجبت للأسف نصف في المائة من متابعيّ (أي ما يعادل حوالي 30 ألف متابع)، .. أملي أن تكون كل حواراتنا في وسائل التواصل بأسلوب نقدي عقلاني لنرتقي معًا وليس لنستعرض الجهل والبذاءة”، حسب تعبيره.

ويحظى البرادعي الحائز على جائزة نوبل للسلام عام 2005، والمقيم حاليًا خارج مصر، بمتابعة واسعة على موقع التغريدات القصيرة “تويتر”، حيث يبلغ عدد متابعيه نحو 6 ملايين شخص، وعادة ما يستخدم حسابه لمناقشة أمور سياسية تخص مصر والعالم العربي.

وقال البرادعي، الذي استقال من منصبه نائبًا للرئيس المصري السابق، في شهر آب/ أغسطس من عام 2013، إنه لن يترشح للانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في 2018.