بالصور.. عرض أغلى منزل في العالم للبيع

دائمًا ما يبحث الإنسان عن المنزل الذي يوفر له الراحة النفسية والجسدية، وقد يدفع كل ما يملك في سبيل العيش في أجواء هادئة بعيدًا عن الضوضاء والمدن الكبيرة المكتظة بالسكان، فكيف يكون شكل أغلى منزل في العالم؟.

فوفقاً لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية، تم عرض أغلى منزل في العالم للبيع مقابل مبلغ خرافي من المال وهو 315 مليون جنيه إسترليني.

وهذا المنزل هو “فيلا ليس سيدريس” جنوب فرنسا، والذي تم بناؤها على مساحة ثمانية عشر ألف قدم قبل ما يقرب من مائة وسبعة وثمانين عامًا، ويتكون من 14 غرفة نوم.

وقع هذا المنزل في يد الكثير من الملوك والعظماء حول العالم، فعلى سبيل المثال كان مُلكاً للسيد “ليوبولد الثاني” ملك بلجيكا، والذي قام بشراء جميع الأراضي على طول الشاطئ الرائع ببلدة سان جيان كاب فيرات في إقليم الألب البحرية جنوب شرق فرنسا في العام 1904 م، بعدما أصبح من أغنى أغنياء العالم بفضل استغلاله وسرقته لثروات جمهورية الكونغو الديمقراطية، وكان هذا المنزل أيضًا ملكًا لعمدة مدينة “فيلفرانش سور مير” الفرنسية، التي كان يستخدمها كمزرعة للزيتون.

كما أن حديقة المنزل تعد واحدة من أفضل الحدائق الموجودة في قارة أوروبا، حيث تضم 15 ألف نوع نبات و20 دفيئة زراعية تحتوي على العديد من النباتات الإستوائية النادرة.

كما يضم هذا المنزل الفخم قاعة رقص، وحمام سباحة أوليمبيًا، بالإضافة إلى إسطبلات تتسع لما يقرب من 30 حصانًا.

وبالنسبة للجيران، يتميز هذا المنزل بوجود اثنين من أكبر الشخصيات العالمية بجواره، وهما الملحن الإنجليزي المشهور أندرو لويد ويبر، والعضو المشارك في تأسيس شركة مايكروسوفت، بول ألين.

وتمتلك المنزل حاليًا، مجموعة “كامباري”، وهي شركة متعددة الجنسيات مقرها إيطاليا تنتج المشروبات الكحولية وغير الكحولية، حيث اشترته العائلة المؤسسة للشركة في العام 1924، ويعتقد أن حديقة هذا المنزل كانت تستخدم في زراعة نوع من أنواع البرتقال النادر، الذي كانت تستخدمه الشركة في إنتاج أحد مشروباتها الغازية.